張淑芬81歲「超凍齡秘訣」！專家分析3關鍵：有助長壽

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬超凍齡，保養秘訣曝光。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台積電創辦人張忠謀夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬，元氣飽滿的模樣，完全看不出來今年已經81歲，超凍齡狀態讓人好奇她是如何保養的。營養學專家洪泰雄老師根據她過往受訪時分享的飲食與生活習慣，分析3大關鍵因素，包括營養均衡低負擔、規律運動加冥想，加上抗發炎飲食，皆有助於長壽與身心健康，是值得學習的養生之道。

洪泰雄老師在粉專指出，張淑芬女士維持健康與凍齡的關鍵因素，可從營養、生活習慣與生理機制3面向分析：

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1.飲食習慣營養均衡且低負擔

－充足蛋白質：每天攝取雞蛋、雞精，提供高生物價蛋白質，有助於維持肌肉、修復細胞並延緩老化。雞精中的胜肽與胺基酸可幫助提升免疫力、抗疲勞，適合年長者保養。

－高纖維抗氧化蔬果：食用大量蔬菜與水果，富含維生素C、β-胡蘿蔔素、多酚等抗氧化物，減少自由基對細胞的損傷、延緩老化。高纖維則有助於腸道健康、控制血糖、穩定體重。

－低熱量營養密度高：水煮蛋、青菜、麥片或白飯提供必需營養，但不會攝取過多精緻醣類或高脂食物，以降低身體過度發炎或脂肪囤積。

－間歇性輕斷食＋地中海飲食：間歇性輕斷食以「早餐簡單、下午水果、晚餐輕量」的飲食模式，幫助身體啟動自噬（Autophagy）機制，促進細胞修復、排除老廢蛋白。而此飲食方式，也能穩定血糖、控制體重，減少慢性病風險。

▲除了飲食外，運動、冥想、追劇能維持心理健康，延緩老化。（圖／記者湯興漢攝）

2.規律運動 + 冥想

－運動保持新陳代謝：長期運動能維持肌肉量、促進血液循環、強化心肺功能，讓身體保持年輕狀態。運動還有助於大腦釋放內啡肽（Endorphins），減少壓力、提升快樂感，有助於心理健康。

－打坐、書法、追劇：冥想與書法能讓大腦進入α波狀態，幫助紓壓、提升專注力，也能減少慢性壓力對身體的影響。追劇則提供娛樂和情緒調節，能讓心情愉悅，有助於身心健康。

－早睡早起，維持生理時鐘：規律作息有助於穩定荷爾蒙，如褪黑激素、皮質醇，這些與新陳代謝、免疫功能及抗老化密切相關。睡眠品質良好，有助於細胞修復、大腦清除廢物，減少老化跡象。

3.抗發炎 + 延緩細胞老化

－低醣、低脂飲食模式：加工食品、精緻糖和過多紅肉，容易促進體內發炎，導致細胞老化加快。

－避免高升糖指數食物：以天然食物為主，能減少身體發炎反應，保持年輕狀態。

洪泰雄總結張淑芬「80歲卻看起來年輕的關鍵」，在於營養均衡（蛋白質＋高纖維＋低醣），以提供細胞修復營養、減少發炎；運動＋打坐＋書法，能促進血液循環、減壓及提升大腦與身體健康；早睡早起以維持生理時鐘與荷爾蒙平衡；間歇性輕斷食可啟動細胞自噬、延緩老化；最後，擁有快樂的心態（追劇、書法），有助於情緒穩定，減少壓力對身體的影響。