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王大陸裝心臟病逃兵　醫驚「演技一流」：挑了一個門檻很高的

▲▼ 王大陸交保離去。（圖／記者黃哲民攝）

▲王大陸涉嫌躲兵役，今交保離去。（圖／記者黃哲民攝）

記者趙于婷／台北報導

33歲藝人王大陸驚傳涉嫌逃避兵役遭逮捕。據悉，王大陸私下找來專門集團在背後下指導棋，並豪砸新台幣100萬元，在集團建議下假裝心臟問題，並以此騙過醫師開出診斷證明，躲過兵役。對此，專業心臟科醫師直言：「他挑了一個門檻很高的，只能說能騙過三總心臟科醫師，這是武功高強，騙術、演技一流。」

針對王大陸假裝心臟問題躲兵役，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，這理論上不容易，要看他怎麼做到的，或許有可能用別人的心電圖，但目前不曉得他怎麼辦到的，這算是高技巧，「而且他挑了一個騙的技術門檻要很高的。」

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洪惠風直言：「只能說能騙過三總心臟科醫師，這是武功高強，演技一流。」

據了解，王大陸私下找的集團專門協助不想服兵役的役男閃兵，但集團收費會看人，若是普通民眾，收費標準約10萬至20萬元不等，但王大陸頗負盛名，因此委託時集團開出100萬元的高價，王大陸也欣然應允，並依據集團指導取得醫師診斷證明躲過兵役。

今上午新北檢指揮刑事局、永和警分局帶回王大陸等11人，王大陸訊後被移送新北地檢署，下午3時35分檢方複訊後，諭令15萬元交保。

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關鍵字： 王大陸 兵役 心臟問題

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