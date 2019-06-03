ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

公費流感疫苗又延遲　「WHO選株慢」最快11月中才打得到

ETtoday健康雲

▲▼公費流感疫苗接種 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲公費流感疫苗又延遲，「WHO選株慢」最快11月中才打得到。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

公費流感疫苗又延後開打！疾管署今（3）日表示，今年世界衛生組織（WHO）直到今年3月才公告H3N2疫苗選株，導致疫苗廠生產不及，全球供貨皆發生延遲。目前了解廠商第一批交貨時間為11月中旬，但數量尚不足200萬劑，無法宣佈全面開打，屆時可能讓學校、老人等特定族群優先接種，並準備抗病毒藥物應戰。

往年公費流感疫苗皆在10月1日開打，去年也因為供貨延遲，延至10月15日，今年又延了1個多月，符合公費流感接種資格的民眾，可能要到11月下旬才打得到。

請繼續往下閱讀...

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，歷年流感高峰期都落在新舊曆年間，過去10月1日開打，民眾可提早獲得免疫力，延後開打則可延後疫苗保護力涵蓋時程，「早打晚打各有好處」。

莊人祥提到，今年公費流感疫苗全面改打四價，預定採購600萬劑，但若要宣佈全面開打，備貨量至少需達200萬劑才足夠。根據疾管署了解，國光與賽諾菲分別會在11月中、下旬進貨5批公費流感疫苗，第一批會在11月中到貨，「但要宣佈全面開打，還有點勉強」，可能會先列出優先接種對象，如學童、老人幼兒等，但詳細名單還有待討論。

莊人祥表示，往年流感高峰期都在12月下旬到2月中旬，雖然今年疫苗延後一週開打，「如果能在高峰期前打完，還是有一定保護力。」流感疫苗施打後，約2周可見保護成效，根據過去案例，只要公費流感開打後，都能看到流感疫情有顯著下降。

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

關鍵字： 流感 流感健康 流感疫苗 公費流感疫苗
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

影／吃鳳梨治飛蚊症？他胃炎「半夜暴吐」　醫點出另一項負面影響

熱爆！台北飆36.6℃創新高　外出拿「一件小物」瞬減5度

高雄又淪陷！首例本土登革群聚攻佔三民區　5天7人中鏢

夏天熱爆也「無汗」！　醫：別羨慕...這類人更容易中暑

影／這病讓他「血液如清水」　6歲外表像2歲還有骨鬆、白內障

神奈川隨機殺人事件難預防！　專家教學童「4招自保」

LINE瘋傳「捐血害命」影片　疾管署打臉：假的！捐血規定未改變

左右眼「輪流失明」數十次　她到眼科檢查卻「查無異常」

基隆長庚與宜蘭縣政府攜手做公益　拚出宜蘭學童健康好教育

台灣20分鐘就有1人死於菸害　教你「控糖清肺更EASY」　

讀者迴響

回到最上面