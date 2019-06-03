▲公費流感疫苗又延遲，「WHO選株慢」最快11月中才打得到。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

公費流感疫苗又延後開打！疾管署今（3）日表示，今年世界衛生組織（WHO）直到今年3月才公告H3N2疫苗選株，導致疫苗廠生產不及，全球供貨皆發生延遲。目前了解廠商第一批交貨時間為11月中旬，但數量尚不足200萬劑，無法宣佈全面開打，屆時可能讓學校、老人等特定族群優先接種，並準備抗病毒藥物應戰。

往年公費流感疫苗皆在10月1日開打，去年也因為供貨延遲，延至10月15日，今年又延了1個多月，符合公費流感接種資格的民眾，可能要到11月下旬才打得到。

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疾管署副署長莊人祥受訪時表示，歷年流感高峰期都落在新舊曆年間，過去10月1日開打，民眾可提早獲得免疫力，延後開打則可延後疫苗保護力涵蓋時程，「早打晚打各有好處」。

莊人祥提到，今年公費流感疫苗全面改打四價，預定採購600萬劑，但若要宣佈全面開打，備貨量至少需達200萬劑才足夠。根據疾管署了解，國光與賽諾菲分別會在11月中、下旬進貨5批公費流感疫苗，第一批會在11月中到貨，「但要宣佈全面開打，還有點勉強」，可能會先列出優先接種對象，如學童、老人幼兒等，但詳細名單還有待討論。

莊人祥表示，往年流感高峰期都在12月下旬到2月中旬，雖然今年疫苗延後一週開打，「如果能在高峰期前打完，還是有一定保護力。」流感疫苗施打後，約2周可見保護成效，根據過去案例，只要公費流感開打後，都能看到流感疫情有顯著下降。