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流感疫苗延至11月底開打　醫：延後保護時程「非壞事」

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▲流感疫苗,北榮,疫苗。（圖／台北榮總提供）

▲護理師幫民眾接種公費流感疫苗。（圖／資料照／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

世界衛生組織疫苗選株延遲1個月，導致全球流感疫苗供貨大延遲。疾管署今（3）日宣佈，公費流感疫苗將延後一個月開打，最快要等到11月中下旬才打得到。對此，感染科醫師卻抱持樂觀態度，直言「未嘗不是好事」，因為歷年來流感都在1月中至3月中才會進到流行期，晚打可以延後保護時程，「基本上不會有影響」。

中國醫藥大學附設醫院小兒感染科主任黃高彬表示，根據歷年經驗，流感會在12月中下旬出現零星病例，1月至3月才會進入高流行期，流行時程約8週。

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黃高彬提到，過去認為流感疫苗施打效果可撐一年，2017年公費流感疫苗雖在10月準時開打，但隔年4月卻有一波H3N2流行，5月又有一波H1N1流行，「那時專家學者就在思考，疫苗是否只有半年的保護期？」而今年流感疫苗延後至11月底開打，也讓保護力涵蓋到隔年5月，從防疫角度來看，也未嘗不是一件好事。

▲▼疫苗接種,注射,打針,流感,暈針,抗體,免疫力,預防治療。（圖／記者李毓康攝）

▲今年公費流感疫苗將延至11月中下旬開打。（圖／資料照／記者李毓康攝）

疾管署副署長莊人祥表示，今年公費流感疫苗全面改打四價，預定採購600萬劑，但若要宣佈全面開打，備貨量至少需達200萬劑才足夠。根據疾管署了解，國光與賽諾菲分別會在11月中、下旬進貨5批公費流感疫苗，第一批會在11月中到貨，「但要宣佈全面開打，還有點勉強」，可能會先列出優先接種對象，如學童、老人幼兒等，但詳細名單還有待討論。

黃高彬提到，近年來流感群聚病例都以A型為多，但明年B型可能會有上升趨勢，今年公費流感疫苗全面施打四價，也將B型病毒株全數納入，「含蓋範圍更廣」。他呼籲民眾在開打後盡快接種疫苗，「11月底接種後2周發揮效力，距離高峰期還有一段距離」，而自費施打疫苗的民眾，也可選在11月中下旬接種，讓疫苗保護力到年5月都有效。

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