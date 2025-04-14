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減肥先看「血型療法」！營養師：A型要靜態運動、O型少吃澱粉

▲▼刀叉,餐具,咀嚼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲營養師高敏敏表示，B型血的人如果吃過多澱粉或玉米，容易降低代謝能力，導致脂肪堆積。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

營養師高敏敏近日在Instagram發文，介紹了根據不同血型訂製的減肥計劃。她引用美國自然療法醫師Peter J.D’Adamo的研究，指出透過調整飲食和運動，針對不同血型可以更順利地減脂。

高敏敏首先提到，A型血的人適合多吃蔬果和植物性蛋白質，因為這類人的腎上腺皮質醇分泌量較高，容易累積壓力。她建議A型血的人應該多進行瑜伽和伸展等靜態運動，幫助放鬆情緒。

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對於B型血的人，高敏敏指出他們的免疫力和消化系統較好，能夠分解肉類和蛋白質，但如果吃過多澱粉或玉米，容易降低代謝能力，導致脂肪堆積。她建議B型血的人應以有氧運動為主，以提升代謝力。

AB型血的人則被建議採取A型和B型的綜合飲食，適合蔬果、海鮮和豆製品，避免刺激性食物。在運動方面，AB型血的人可以動靜結合，適度調整運動強度。

最後，對於O型血的人，高敏敏建議他們適合高蛋白飲食，如肉類、海鮮和Omega-3，應減少澱粉攝取。她建議O型血的人可以交替進行重訓和有氧運動，以幫助肌肉增長和減脂。

高敏敏提醒，無論是哪種血型，減重都是一件需要持之以恆的事，節食過度反而會導致肌肉量流失。希望大家能找到適合自己的減重方式，維持健康的體態。

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關鍵字： 減肥 血型 飲食 運動 營養

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