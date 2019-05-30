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LINE瘋傳「捐血害命」影片　疾管署打臉：假的！捐血規定未改變

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▲LINE瘋傳「捐血害命」影片　疾管署澄清：捐血規定未改變。（圖／疾管署提供）

▲LINE瘋傳「捐血害命」影片，疾管署澄清：捐血規定未改變。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

同婚登記上路不到一週，Line群組已盛傳以「捐血一袋、害人一命？!」的影片連結，反對開放男男間性行為者捐血，並質疑國內捐血檢測技術。疾管署今（30）日嚴正澄清，有關男男間性行為者捐血規定目前並未改變，愛滋感染者也不得捐血，該影片是多年前的舊片，已證實是錯誤資訊，民眾別再轉傳了。

衛福部2017年參考國際經驗，原本預計有限度開放男男間性行為者捐血，從永不得捐血放寬到5年內暫緩捐血，但因各界對於合理調整捐血者標準存有疑慮，不乏許多不實謠言與誤解，計畫也暫時喊卡。

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疾管署副署長莊人祥表示，疾管署理解這項政策還有需要溝通的空間，會先盡力減少民眾存有的疑慮及澄清不實謠言對血液政策的傷害，因此目前男男間性行為者不得捐血之規定並未改變。

莊人祥提到，目前國內所提供的血品，均採用最新式篩檢工具核酸擴大檢驗（NAT）方法檢驗，將檢驗出愛滋病毒的血品立即銷毀，只有愛滋檢驗陰性的血品，才會提供醫療使用。疾管署每日都會將新通報感染者資訊傳送血液基金會，更新永久不得捐血名單。而台灣自2013年2月起血品全面採用NAT檢驗後，未曾發生因輸血感染愛滋之案例。

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關鍵字： 疾管署 捐血 NAT 愛滋捐血
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