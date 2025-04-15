川普健檢報告曝　醫點出關鍵數據：比很多台灣人還漂亮

▲川普現年78歲。（圖／路透）



記者陳俊宏／綜合報導

白宮公布美國總統川普的最新健康檢查結果，對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）表示，你可能不喜歡他，但你不得不承認，川普的三高數值管理得比很多台灣人還要漂亮。

蒼藍鴿在臉書發文，並列出川普健檢報告重點數據一次看：

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身高：190.5 cm

體重：101.6 kg



血壓：128/74 mmHg

心跳：62 次/分鐘



壞膽固醇（LDL）：51 mg/dL（非常優異）



好膽固醇（HDL）：77 mg/dL



總膽固醇：140 mg/dL



三酸甘油酯（TG）：56 mg/dL



空腹血糖：89.7 mg/dL

糖化血色素（HbA1c）：5.2%

▼白宮公布川普的最新健康檢查結果。（圖／翻攝白宮）

蒼藍鴿說，川普持續服用Rosuvastatin、Ezetimibe降膽固醇，也固定吃Aspirin預防心血管疾病，「這裡要提醒很多台灣人：壞膽固醇<130就急著停藥？別鬧了。川普LDL控到51都還在吃藥，代表這是長期控制，不是看到數字漂亮就可以收兵。」

蒼藍鴿表示，至於川普心理狀況嘛，「從他過去的發言來看，生理健康無虞，問題應該是在『認知功能』這塊。」

國民健康署呼籲，一般健康檢查都有包含血壓、血脂及血糖檢測，若是發現三高異常（血壓≧130/85mmHg、空腹血糖值≧100mg/dL、三酸甘油脂≧150mg/dL），應儘快尋求專業醫事人員的幫助，並積極改善不良生活習慣，以降低三高慢性病發生風險。

▼川普雙眼曾接受白內障手術。（圖／路透）

白宮13日公布美國總統川普的最新健康檢查結果，醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，現年78歲的川普「完全適合」履行國家元首與三軍統帥的職責，他的「積極生活方式」對健康狀況有顯著助益。

美聯社引述報告指出，川普目前體重224磅（約101.6公斤），比2020年任內上次健檢時減輕20磅，檢查結果顯示其心臟、肺部、神經及整體身體功能皆維持「強健」水準，健康狀況「極佳」。

報告摘要同時提到，川普雙眼曾接受白內障手術，並於去年7月進行大腸鏡檢查，發現屬於常見、良性的憩室症息肉。醫師表示，這不會造成實質問題。

巴巴貝拉寫道，包括參與多場會議、公開露面與接受媒體訪問，還有「經常在高爾夫球賽中勝出」，是川普的日常。此外，其膽固醇水準在藥物治療下持續改善，目前靜止心率為每分鐘62下，血壓為128/74，並定期服用阿斯匹靈，以降低心臟病與中風風險。