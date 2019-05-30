神奈川隨機殺人事件難預防！　專家教學童「4招自保」

▲日本神奈川縣28日發生隨機傷人案 。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

日本神奈川縣前天上午發生無差別殺人事件，一名中年男子持刀隨機刺殺路人，造成2死17傷，其中包括多名小學生，引發社會恐慌。專家表示，隨機攻擊事件無法預防，父母雖無法24小時陪在孩子身邊，但可教導自保技巧，例如拒絕陌生人搭訕、上下學結伴同行等，才能降低意外事件的發生。

中華民國職能治療師公會全聯會理事長張自強表示，近年來台灣發生多起無差別攻擊事件，從數年前的遊樂場男童割喉案、鄭捷殺人案、校園女童割喉案、內湖小燈泡案等，再度喚起國人重視。而日前熱播電視劇「我們與惡的距離」，也是以無差別殺人事件為背景，建議家長教導孩子「自保4招」，面對突發意外，才能將傷害降到最低。

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1. 拒絕陌生人的搭訕

張自強提到，孩子無法分辨好人或壞人，若遇陌生人問路或求助時，可建議孩子請求大人幫忙，或至附近商店尋求協助，避免與陌生人直接接觸。而若警覺到有陌生人跟蹤，也要立即跑道鄰近店家求助，等到安全時才能離開。

2. 上下學盡量結伴同行



不少學童上下學都是由家長接送，但就算如此，張自強仍建議家長叮嚀孩子過馬路時要注意左右來車，並且配合學校老師或導護志工的協助，以維護行的安全。此外，切勿邊走路邊聽音樂或看手機，以免因為不專心而發生意外事件。避免太早到學校、太晚離開學校，且若在校園中遇到可疑人士時，要盡快告訴老師。

▲日本神奈川縣隨機傷人發生後，民眾在事發地點獻花悼念死者。（圖／路透）

3. 參加聚會告知返家時間

若小孩外出參加聚會，張自強建議家長，一定要要求孩子告知外出和返家的時間，聚會地點和朋友名字也要一併問清楚。若因故無法準時回來時，也必須及早告知家人。另外，家長也要提醒孩子切勿接受不認識朋友的飲料，特別是非包裝的飲料，也不能讓他人碰觸自己隱私的地方，包括：胸部、男女生殖器、屁股、臉部等。

4. 遇到意外盡快報警

家長平時也要教導小孩，若在外發生緊急意外事件，切勿慌張，應第一時間報警或請旁人協助報警並通知家人，同時盡可能在現場安全無虞的情況下維持現場或拍照，以利後續責任釐清。考量自己可能的力量能力有限，若需協助或急救時，應就近尋求大人協助，以免孩子為救人反而身陷困難。

最後，張自強建議，父母平時也要重視且關心孩子的交友情形，若發現與同儕相處發生變化，就要儘早出言規勸。家長往往可以從輕鬆的聊天當中發現到孩子是否有壓力，或是與非陌生人的相處互動是否恰當。平時就建立良好的親子關係，才能讓孩子在遇到任何困難時先找父母做討論，有助於人格正向發展。