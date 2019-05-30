男嬰脖竄出「粉色肉球」...網驚：是嬰兒小頭？　醫笑解答！

▲男嬰脖竄出「粉色肉球」...網驚：是嬰兒小頭？（圖／吳昌騰醫師提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

一名1個月的男嬰，被媽媽發現脖子上有一顆球狀凸起，皮膚表面還有些許凹陷，擔心他身上長了怪東西，趁著帶女兒就醫時，持照片問診。醫師看了笑道，這其實跟身體發育有關，雖然不會造成即刻影響，但若持續放任不理，可能會讓細菌入侵，嚴重時會造成軟組織感染，不可不慎。

林口長庚兒童急診科主治醫師吳昌騰今（30）日將該名案例放上臉書，要網友猜猜這名男嬰的身上的凸起是什麼？底下留言五花八門，有人猜粉瘤，也有人猜肉瘤、血管瘤，更有網友發揮創意寫道，「是一顆嬰兒小頭」。

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「其實大家都猜錯了！」吳昌騰下午受訪時表示，這名小弟弟身上的凸起，為先天性中線頸部間隙（Congenital midline cervical cleft），是胚胎發育時，鰓拱癒合不完整所致，新生兒發生率約1~2%，有些人只是單純在脖子上凹了一條縫，有些人則會有凸起肉球，基本上不影響身體構造，輕輕按壓也不會疼痛。

▲男嬰先天性中線頸部間隙近照。

雖然先天性中線頸部間隙無害健康，但吳昌騰話鋒一轉提到，皮膚凹陷處若未清洗乾淨，容易造成細菌入侵，嚴重可能會造成軟組織感染，引發蜂窩性組織炎，國內外都曾有案例發生。家長若發現小朋友身上有不正常的凹陷或凸起，可儘早帶往醫院檢查，醫師會視情況轉介到小兒外科或整形外科進行切除或修補。

最後，吳昌騰表示，新生兒的常見的皮膚凹陷，除了脖子與下巴間外，還有耳垂下方與腰椎處，前者同樣是鰓拱癒合不完全造成，後者則可能與脊髓神經損傷有關。