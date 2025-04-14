中國發表「早產嬰摘腎救成人」論文　醫提4關鍵：無法想像

▲中國有論文刊登早產兒捐腎給成年人的案例。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

歌手Tank（呂建忠）近日宣布在中國成功接受心臟和肝臟移植，不過他移植手術的器官來源，引發關注。加護病房醫師陳志金指出，近年中國有論文刊登早產嬰捐腎給成年人的案例，他也質疑整個過程可能涉及倫理和器官來源的問題，整個捐贈事件在非常無法想像。

Tank在中國移植「心肝」被中國媒體以此為成就大肆報導，引起台灣不少人對於中國「高度發展」、「領先全球」的器官移植議題的關注。陳志金在臉書指出，「早產兒的腎臟這麼小，真的可以捐給成人嗎？」這個不是傳言，而是事實，是已經發表在國際醫學期刊的「案例」，體重極低、僅29週早產兒「捐腎」給成年人的論文。

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該論文的標題強調的是「最低體重和年紀」的器官捐贈者，似乎把這個視為一項醫療上的重大「突破」或「成就」。但陳志金直言，在台灣大家質疑「這當中有沒有倫理的問題？、有沒有非自願的問題？、有沒有牽涉到買賣的問題？」早產兒「沒救，但腎臟可以用」，這件事是極不可能存在的事！

論文中提到，兩名大約29週的早產兒，體重都還不到1.2公斤，都不是「腦死」後的捐贈，而是在「撤除維生」後「心跳停止」後的捐贈，是「被宣告無法救治。」論文中也寫指出，父母在嬰兒出生2-3天、就「接受撤除維生」，他質疑，這表示是「被動」的「接受建議」嗎？有沒受到什麼壓力呢？

他進一步指出，第一例早產兒的兩顆腎臟加起來，才24克捐給一位75公斤的「34歲」、「沒接受過洗腎」的年輕女性，第二例早產兒的兩顆腎臟加起來，才27克捐給一位46公斤 「25歲」、洗腎六年的年輕女性這樣的情況對於台灣的醫療來說，是「非常無法想像」的事。

陳志金更對此提出4點質疑，第一是在現代新生兒加護病房照顧之下，29週的早產兒，是有很高的機率可以健康長大的，即使病情很不樂觀，對於「滿心期待新生命到來」的父母來說，「放手是很困難」的事，通常就是救到底，能夠在出生不到3天，就做出這麼艱難的決定，到底是不是有人故意引導？

第二是受贈者都很年輕，洗腎年齡都很短，有一位甚至還沒洗過腎。陳志金質疑，是中國等待換腎的人很少？還是腎臟來源很多？讓他們的等待順序可以這麼快排到？還是她們太幸運了，這兩名早產兒，就只能配對到她們？沒有洗過腎，就能夠換腎，這個很難想像，不免讓人想到，是不是有經過什麼「刻意」的安排？

第三器官捐贈從通報、配對等等作業，都需要時間，這樣的效率，如果沒有「提前準備」，真的是很驚人！第四則是「兩位早產兒都是女嬰，這是不是只是一種巧合？」他質疑「這或許對他們來說是習以為常的事？還是無法討論的事？」

陳志金說，最近這件事有些討論故意混淆視聽，讓民眾也對台灣的器官移植產生疑慮，但請大家放心，這幾天討論的爭議是在「中國的情況」，與台灣無關，請不要影響台灣好不容易建立起來的器官捐贈風氣。