邱泰源曝「台大醫院沒說要漲掛號費」　讚院長吳明賢有氣魄

▲衛福部部長邱泰源、健保署署長石崇良今上午受訪。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台北區醫院4月正式實施「醫院個別總額」新制，不過傳出台大醫院擔心做太多、給付遭到斷頭，考慮今年第3季調漲掛號費和門診減量。對此，衛福部部長邱泰源今表示，根據自己了解，台大醫院從來沒有講過要漲掛號費。

全民健保採取總額支付制度，於今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，如果醫院就醫人數成長過高，健保署會分三階段砍掉該院的健保點值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院院長吳明賢為此發出院內信，直言這是「今年最大挑戰」，但他仍強調，台大醫院不會拒收病人，會秉持知其不可而為之，進行門住診制度及人力調整，以維持穩定財務及安全性。

邱泰源今上午受訪時引用吳明賢在院內信的說法，讚賞吳明賢十分有氣魄。他表示，過去很多急重症最後靠台大醫院努力，現在也有很多醫院可以幫忙，但他相信只要是對國家發展有利、為健保永續，台大醫院會配合政策一起來努力。

而有關台大醫院要漲掛號費一事，健保署長石崇良表示，台大醫院現在掛號費100元，目前並沒有傳出要調漲掛號費，現在掛號費還遠低於部分區域級醫院，最重要的還是要回歸分級醫療。

石崇良強調，健保署也正在研議調整診察費給付制度，不再不分難易給一樣的診察費，會依照病人的複雜度跟醫師付出心力來給予不同的給付，未來要慢慢調整制度，醫學中心要走向健保法的精神，以接受轉診為主，因為依健保法現行規定，未經轉診者，要部分負擔50%，但健保一直沒這樣做，最快下半年就會提出新的診察費給付制度。

另外，健保推動「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修法，將祭出五大新制，其中擬新增針對醫事人員的「最低薪資」保障，達不到的醫療院所將不予健保特約，但有綠委反對，要求立即暫緩修法。邱泰源今也對此承諾，沒有共識的不會匆促上路。