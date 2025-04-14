北市擴大「孕前健康檢查」補助！最高2300元　未婚也可用

▲台北市衛生局即日起擴大「孕前健康檢查」補助對象。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台北市自99年起推動「助您好孕」專案，提供「婚後孕前健康檢查」補助，至今已補助逾5萬4千名民眾。台北市衛生局即日起擴大「孕前健康檢查」補助對象，凡年滿18歲且設籍北市的市民或配偶設籍本市的新住民，皆可享有終生1次檢查補助，無論未婚、已婚或有生育計畫者皆可受惠，女性最高補助2300元。

台北市衛生局健管科科長林雪蘭指出，自114年起擴大為「孕前健康檢查」，不再綁定婚姻關係，讓有生育計畫的市民受惠，其目的是檢測遺傳病史與潛在健康問題，以確認受孕條件及降低生育風險。

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檢查項目包含身體檢查（身高、體重、腰圍、血壓）、諮詢服務、尿液與血液檢驗（海洋性貧血、梅毒、愛滋病、德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素、披衣菌抗體）、男性精蟲分析及女性可加選抗穆勒氏管賀爾蒙（AMH）檢查。

林雪蘭說，在北市孕前健康檢查方面，男性最高補助875元，女性最高補助2300元，另外孕媽咪也可善加利用國健署提供的14次產檢、3次超音波、妊娠糖尿病與貧血篩檢等補助以及北市提供設籍本市且懷孕第9至20周婦女唐氏症及子癇前症篩檢補助，並自114年1月起將非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）納入孕婦唐氏症篩檢補助選項，每案定額補助2500元。