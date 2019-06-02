▲熱爆！台北飆36.6℃創新高，外出拿「一件小物」瞬減5度。（圖／記者季相儒攝）

記者嚴云岑／台北報導

受到西南風帶來沈降作用影響，台北今（2）日中午高溫飆破36.6度，創下今年該站監測最高紀錄，中央氣象局也對新北市等6縣市發布「高溫黃燈」警訊。醫師提醒，熱傷害容易發生在老年及嬰幼兒族群，建議避免於上午10時至下午4時間從事戶外活動，若必須出門，也要記得撐傘，可讓體感溫度瞬降5度以上。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，老年人熱調適能力差，加上有慢性疾病與服用藥物，都會影響熱調適或排汗，進而引發中暑。

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嬰幼兒體溫上升速度為成年人4至6倍，新陳代謝快、產熱多，加上體表面積相對大、吸熱快、絕對血量較少，都會讓散熱能力叫大人差。嬰幼兒的排汗速率也比大人低，大人熱適應期只需7至10天，小孩則需拉長至10至14天，建議家長勿讓孩童單獨處於未開冷氣的車內，以免發生危險。

▲夏天若未做好防曬，容易引發熱傷害。（圖／記者屠惠剛攝）

朱柏齡提醒，熱傷害的症狀為頭暈、噁心、嘔吐、食慾不振、虛弱、心跳呼吸加快、尿液減少、顏色變深等，若發現身邊親友出現熱傷害症狀，可先移至陰涼處，並移除過多衣物。神智清醒者幫忙補充水分，神智不清者應避免飲水，但可在送醫

美國針對熱傷害發布警訊規定，除了參考氣溫外，還會一併考慮黑濕球溫度計測出的「綜合環境熱指數（WBGT）」，計算公式為0.7 X（溼球溫度）+ 0.2 X（黑球溫度）+ 0.1 X（乾球溫度）。

朱柏齡去年中午在戶外利用「黑濕球溫度計」實測，發現撐傘前後體感溫度差異高達5.5度，呼籲民眾外出多撐傘，才能避免熱傷害危機。