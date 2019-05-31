▲左右眼「輪流失明」數十次，她到眼科檢查卻「查無異常」。（圖／示意圖，非文中當事人／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名39歲的李小姐，最近幾個月左右眼輪流出現短暫視力喪失，灰色模糊區塊由單眼周邊視覺區向中央逐漸蔓延，平均在30至60分鐘後恢復，雖然未合併頭痛或其他症狀，但十幾次發作，已經對生活產生困擾，但因眼科門診檢查皆正常，於是轉介到神經內科進一步檢查，才知道是罕見的「視網膜型偏頭痛」作祟。

收治患者的書田診所腦神經內科醫師黃啟訓表示，視網膜型偏頭痛好發於15至40歲族群，發生率約2千分之一，女性多於男性，病人多有偏頭痛的過去史或家族史，發作時常合併同側太陽穴搏動性頭痛。

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視網膜型偏頭痛為顱底通往眼球的動脈血管陣發性異常收縮造成。根據研究，患者若未及時接受治療，約有43%患者最後會造成永久性視力缺損。

▲書田診所腦神經內科醫師黃啟訓。（圖／書田診所提供）

黃啟訓提到，視網膜型偏頭痛只會發生在單眼，由於李小姐在神經內科門診時視力、眼底檢查及神經學檢查完全正常，腦部核磁共振檢查及腦血管超音波檢查也未發現異狀，經經阿斯匹林、乙型阻斷劑 、抗癲癇藥物等治療後已控制良好幾乎不再發作。

最後，黃啟訓提醒，而常見的偏頭痛的視覺預兆包括看見鋸齒形的閃爍光芒、明亮的點或閃光，或隧道狀視覺障礙，提醒民眾若有不明的頭痛或出現視覺異常時，應儘早就醫檢查，因為這也可能是眼底血管栓塞或腦中風的前兆，千萬不可掉以輕心。