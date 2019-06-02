ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

高雄又淪陷！首例本土登革群聚攻佔三民區　5天7人中鏢

ETtoday健康雲

▲高雄發生本土登革熱群聚事件。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫人員於高雄市三民區鼎金里查核社區病媒蚊孳生源（圖／疾病管制署提供）

記者嚴云岑／台北報導

高雄再爆登革熱群聚！疾管署今（2）日公佈高雄市三民區6例本土登革熱群聚，分別為3男3女，年齡介於40多歲至70多歲，陸續於5月27日至30日發病後就醫，確診為登革熱病毒第四型。疾管署副署長莊人祥表示，這6例疑似遭到未知感染源傳染，目前均住院防蚊隔離中，此為今年首例本土群聚案例，目前已有7人中鏢。

疾管署5月29日才公布今年入夏首例位於高雄市三民區鼎金里登革熱本土病例，沒想到時隔5天，病例就迅速暴增。莊人祥表示，確診6名個案分別居住於鼎金里及鼎西里，近期無出國史，但住家距離5月29日本土病例均在250公尺以內，顯示此次登革熱具高度地緣相關性。

請繼續往下閱讀...

莊人祥提到，此次爆發登革熱群聚的兩里，為傳統的老舊透天厝與公寓混合型態社區，附近有市場、公園、學校等，人潮流動比較多，近期確診的7名個案中，有4例有金獅湖市場活動史。

▲孑孓。（圖／疾管署提供）

▲孑孓資料照。（圖／疾管署提供）

為了防堵疫情蔓延，高雄市政府自5月30日起，已啟動緊急防治工作，6月1日辦理「登革熱聯合大掃蕩」，動員400多名防疫人員及里鄰志工至個案居住地、活動地及周邊等共6個里別，執行高風險場域巡查及孳生源清除等防治工作，同時呼籲民眾配合政府各項防治措施，以降低社區病媒蚊密度，及疫情對健康的威脅。

根據疾管署統計，今年截至目前共累計8例本土登革熱病例，個案均居住高雄市；另有153例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南32例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次提醒，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強檢視戶內外環境，儘速清除積水容器，避免病媒蚊孳生。另提醒民眾務必提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者請及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

關鍵字： 登革熱 登革熱健康 疾管署 登革熱群聚 本土群聚 高雄
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

夏天熱爆也「無汗」！　醫：別羨慕...這類人更容易中暑

影／這病讓他「血液如清水」　6歲外表像2歲還有骨鬆、白內障

神奈川隨機殺人事件難預防！　專家教學童「4招自保」

LINE瘋傳「捐血害命」影片　疾管署打臉：假的！捐血規定未改變

左右眼「輪流失明」數十次　她到眼科檢查卻「查無異常」

男嬰脖竄出「粉色肉球」...網驚：是嬰兒小頭？　醫笑解答！

防堵液蛋混充長蛆、發霉蛋　食藥署首訂衛生標準重罰300萬

國保老年年金10年未請領！　11萬人損失金額「直逼50萬」

咖啡奶泡含「笑氣」　明年起改列食品添加物「從嚴管理」

影／展現台灣醫藥衛生實力！食藥署長6月出席主持「國際醫藥會議」

讀者迴響

回到最上面