路跑、騎車就想上廁所　醫揭3運動引發「不同類型腸胃不適」

▲不少人在長跑過程中經歷腸胃不適，但只要適量進行，長期健康效益顯著。（圖／台新女子路跑賽提供）

記者邱俊吉／台北報導

近年來路跑、自行車風行全台，卻有不少人在過程中感覺腹脹、噁心，甚至急著找廁所。醫師說，不同的運動確實可能造成不同類型的腸胃不適，但長期、規律的運動其實有助腸胃蠕動、菌叢平衡，並可預防胃食道逆流與癌症，關鍵要找到適合自己的運動且適量進行，才不會運動傷身。

台安醫院胃腸肝膽科主治醫師蘇志盛表示，運動時，身體會優先將血流集中供應心、肺、肌肉等，腸胃道血流量可能減少50% 以上 ，這種「低灌流狀態」會造成腸壁細胞缺氧，進而導致蠕動變慢、消化液減少、腸道通透性上升，細菌或毒素也比較容易穿透腸壁，引起發炎與腸胃不適。

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蘇志盛指出，不同的運動型態可能引起的腸胃症狀也不同，根據1999年刊登於《American Journal of Gastroenterology》的研究，在606名耐力運動員中，長跑選手下消化道不適發生率達71%，遠高於上消化道的36%；自行車選手則為67%、64%；鐵人三項選手在跑步時，下消化道症狀更高達79%，騎乘階段則以上消化道不適為主，發生率為52%。

此外，另一項2008年發表於《Scandinavian Journal of Gastroenterology》的研究，調查1281名長跑選手，結果顯示有45%曾在比賽中發生腸胃不適，11%症狀嚴重到影響表現；進一步分析則發現，女性、年紀輕、缺乏水分攝取、經驗不足風險更高。

不過，蘇志盛強調，劇烈運動雖然可能短暫影響腸胃，但長期、規律運動對腸道健康有明確益處。首先，是運動能促進腸胃蠕動、排便。規律運動能使腹部與腸道受適度刺激，協助消化道推動食物與糞便，研究也證實每天步行30分鐘或每周運動3至4次者，便秘風險明顯低於久坐族。

▲研究發現長時間騎自行車引起的上、下消化道不適比例相近。（圖／花蓮縣政府提供）

其次，運動有助腸道菌叢平衡。研究發現，規律活動能增加益菌如乳酸桿菌、雙歧桿菌，減少壞菌滋生，並穩定腸腦軸線（gut-brain axis），有效減輕壓力造成的腸胃反應。

第三，運動有助預防大腸癌並降低慢性發炎。運動可減少腸道內有害物質停留時間，並協助控制體重，進一步降低癌變風險。

最後，適度運動能改善胃酸逆流與胃灼熱。只要避開飯後2小時內運動，將有助促進胃排空，並減緩逆流症狀。

蘇志盛也說，運動並非造成腸胃不適的元凶，過度激烈、缺乏調整才是問題所在，民眾只要找到適合自己的運動，並循序漸進、充足補水、適切進行，運動將成為腸胃健康的長期助力。