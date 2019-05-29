ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

國保老年年金10年未請領！　11萬人損失金額「直逼50萬」

ETtoday健康雲

▲社保司司長商東福。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部社保司司長商東福。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國民年金保險自97年開辦至今已逾10年，只要民眾曾繳納國保保費，年滿65歲起即可按月請領國保老年年金給付，活到老領到老。不過，根據衛福部統計，有3萬3577人雖符合領取資格，至離世前卻從未提出請領申請，目前65歲以上符合領取資格的民眾中，也有11萬1008人未曾領取，呼籲符合資格的民眾盡快申請，別讓權益睡著了！

國保老年年金給付分為A式及B式，前者有3628元的基本保障，後者則是單純按繳費年資計算保險給付。根據勞保局最新統計數據，108年核付的103萬餘人中，有86%都是請領A式。

請繼續往下閱讀...

衛福部社保司司長商東福解釋，A式為考量國保開辦初期無法累積足夠年資，給付金額較少，故有基本保障金額，但其有排除適用之情形，若曾領取相關社福津貼、領取其他保險老年給付、有保費超過10年未繳不計入年資等，就不得領取。

商東福提到，國保老年年金給付權利具「一身專屬性」，無法由家屬在死後提出申請，除非遺族符合20歲以下、沒工作等條件，才會依家庭成員數核發「遺族年金」，而為了人道保障，就算死者生前只符合B式領取資格，衛福部也會給予3628元的基本保障。

▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保局資料照。（圖／記者李毓康攝）

商東福表示，國保老年年金給付係申請制，需由當事人主動向勞保局提出申請。勞保局每個月均會針對屆滿65歲的被保險人及曾納保者主動寄發通知函提醒民眾，申請方法很簡單，只需填妥個人基本資料及金融機構帳號等內容，再寄回勞保局即可；有自然人憑證的民眾，也可經由勞保局網站的e化服務系統，直接線上申請。

商東福提到，根據衛福部統計，截至107年11月止，有11萬1008名年滿65歲且符合國民年金領取資格者，從未提出過申請，光就老年年金基本保障3628元計算，10年來就損失了43萬5360元，加上年資損失金額直逼50萬元，相當可惜。

不過，未曾請領的民眾也不要放棄自身權益，商東福提到，勞保局能追溯核發近5年的保險金。若97年就符合請領資格的民眾，遲至今（108）年才向勞保局提出申請，經勞保局審核無欠費情形，也可補發103年至今的老年年金，勞保局將採一次性補發，預計可拿回25萬元。

關鍵字： 國民年金 國保 衛福部 社保司 老年年金 商東福
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

咖啡奶泡含「笑氣」　明年起改列食品添加物「從嚴管理」

影／展現台灣醫藥衛生實力！食藥署長6月出席主持「國際醫藥會議」

吃完藥可馬上躺床？　專家搖頭：特殊藥品恐致「食道灼傷」

噁圖慎入！他睡覺時蛾飛進耳朵　夾出後留下17顆「蟲卵」

WHO首將過勞納疾病　台灣卻須診斷出「這2病」才算數！

影／考前太陽穴劇痛「右眼失明」　男大生竟被罕見偏頭痛纏上了

影／高粱酒當水喝20年　他喉嚨卡卡數週揪出「三期食道癌」

影／專櫃試粉餅隔一週...她額頭「大崩壞」　醫驚：是難治扁平疣

男人動起來！　醫：愛做家事的男人較長壽，智商也較高

開架彩妝試用護唇膏　女大生3天後「嫩唇崩壞」狂冒水泡

讀者迴響

回到最上面