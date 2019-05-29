國保老年年金10年未請領！　11萬人損失金額「直逼50萬」

▲衛福部社保司司長商東福。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國民年金保險自97年開辦至今已逾10年，只要民眾曾繳納國保保費，年滿65歲起即可按月請領國保老年年金給付，活到老領到老。不過，根據衛福部統計，有3萬3577人雖符合領取資格，至離世前卻從未提出請領申請，目前65歲以上符合領取資格的民眾中，也有11萬1008人未曾領取，呼籲符合資格的民眾盡快申請，別讓權益睡著了！

國保老年年金給付分為A式及B式，前者有3628元的基本保障，後者則是單純按繳費年資計算保險給付。根據勞保局最新統計數據，108年核付的103萬餘人中，有86%都是請領A式。

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衛福部社保司司長商東福解釋，A式為考量國保開辦初期無法累積足夠年資，給付金額較少，故有基本保障金額，但其有排除適用之情形，若曾領取相關社福津貼、領取其他保險老年給付、有保費超過10年未繳不計入年資等，就不得領取。

商東福提到，國保老年年金給付權利具「一身專屬性」，無法由家屬在死後提出申請，除非遺族符合20歲以下、沒工作等條件，才會依家庭成員數核發「遺族年金」，而為了人道保障，就算死者生前只符合B式領取資格，衛福部也會給予3628元的基本保障。

▲勞保局資料照。（圖／記者李毓康攝）

商東福表示，國保老年年金給付係申請制，需由當事人主動向勞保局提出申請。勞保局每個月均會針對屆滿65歲的被保險人及曾納保者主動寄發通知函提醒民眾，申請方法很簡單，只需填妥個人基本資料及金融機構帳號等內容，再寄回勞保局即可；有自然人憑證的民眾，也可經由勞保局網站的e化服務系統，直接線上申請。

商東福提到，根據衛福部統計，截至107年11月止，有11萬1008名年滿65歲且符合國民年金領取資格者，從未提出過申請，光就老年年金基本保障3628元計算，10年來就損失了43萬5360元，加上年資損失金額直逼50萬元，相當可惜。

不過，未曾請領的民眾也不要放棄自身權益，商東福提到，勞保局能追溯核發近5年的保險金。若97年就符合請領資格的民眾，遲至今（108）年才向勞保局提出申請，經勞保局審核無欠費情形，也可補發103年至今的老年年金，勞保局將採一次性補發，預計可拿回25萬元。