厭食症瘦到36kg　高三女見家人吃炸雞想輕生…就醫重生

▲身心科主任王明鈺提醒過度減肥危害健康賀爾蒙、心肺功能都會被影響。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

圖文／鏡週刊

一名高三女生，認為自己長得不夠漂亮，只有36公斤卻覺得自己體重過重，刻意節食減重，體重不斷下降，甚至月經停止。父母親相當擔心，求診中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺，診斷為厭食症，經過住院約2個多月，調整個案的營養補充、心理諮商，靜脈注射和藥物治療，體重逐漸增加，並且順利考上某大學社工系。

女學生一掃陰霾，後來進入大學住校，跟同學一起吃飯，參加服務性社團，找到了自信與成就感，容貌和體重焦慮症逐漸解除，一年來停止的月經，也在身體狀況逐步改善，體重漸漸恢復正常。小青特別寫信並且送花給王明鈺主任，感謝醫護的照顧，更說自己現在「嚐到好多美食。」

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王明鈺主任表示，厭食症是一種與「身體意象障礙」相關的心理疾病，患者往往因社會壓力、自我要求過高或成長環境影響，產生對體重與進食的極端控制行為，長期的營養不良可能導致內分泌失調、心血管疾病，甚至危及生命。

▲罹患厭食症的高三女經治療恢復健康，特地送花、寫卡片向醫師致謝。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

王明鈺主任也提到，厭食症個案心裡有很多的糾結，需要家人更多溫和而堅定地陪伴。這位個案出院後，有一次弟弟慶生，家人開心吃炸雞、薯條和冰淇淋，她很喜歡吃卻不敢吃，竟然萌生自殺的念頭。父母親很緊張，經過醫病溝通，立即安排經顱磁刺激，減少焦慮，改善低落情緒，再配合藥物和飲食。後來，她考上大學，拓展生活社交圈後，和同儕一起吃宵夜或是吃比較高熱量的東西，慢慢發現食物沒有那麼可怕，身材也不是唯一的價值，慢慢接受體重增加，她的進食開始比較規律。

王明鈺主任提到，個案因為體重過低，身體就會自動告訴你，「說我不要長大」，很多器官會先暫時停下來，婦科的器官像子宮、卵巢最先停擺，就像身體會察覺，「我自己都養不活，我怎麼可能還會要生小孩。」因此，長達一年沒有來月經。厭食症當體重降低到一定程度，賀爾蒙、心肺功能都會被影響，其中月經是最容易被干擾，但也是比較慢才能回復。

所以當個案月經來了，王明鈺主任非常開心，象徵個案不只是體重回來，也代表她的身體機能已經恢復到正常了，等於從厭食症「畢業了」。因為「身體告訴你，不要再虐待自己了，我可以當正常的女人，不用當小孩。」所以月經回復，對厭食症個案是很重要的指標。

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