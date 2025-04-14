5種說話方式恐是阿茲海默症前兆　比忘記事情還早出現

▲阿茲海默症主要影響老年人。（示意圖／Pixabay）

文／常春月刊

阿茲海默症（Alzheimer’s disease）是一種常見的神經退行性疾病，主要影響老年人，導致記憶力、思維能力和行為的逐漸衰退。根據資料，臺灣的阿茲海默症患者人數已超過10萬，且有持續增長的趨勢。由於早期症狀不明顯，許多患者在確診時已進入中期，錯過了最佳的干預時機。

阿茲海默症早期徵兆 五種語言異常

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最新研究發現，大腦退化最早會影響語言功能，透過觀察日常對話模式，能提早發現異常跡象。若能及時察覺，將有助於早期診斷和治療。 重症醫師黃軒解釋，大腦語言網絡涉及顳葉、額葉、海馬迴等多個區域。阿茲海默症最早從內側顳葉開始退化，影響詞彙提取與語意處理。美國神經學期刊研究指出，語言障礙平均比記憶衰退早2-3年出現，這才是關鍵預警訊號。

1、詞窮現象：用模糊詞取代具體名稱

當患者無法想起「雨傘」，會說：「那個…下雨用的東西」。研究顯示，顳葉前部萎縮會削弱詞彙檢索能力，患者每分鐘能說出的名詞比健康者少40%。有人被問「說出三種魚」，可能只說出「鯉魚」，然後愣住說：「其他的…忘了。」

．不相信，你可以測試，請家人描述「眼鏡」，若需超過5秒或用替代詞，建議就醫檢查。

2、分類錯亂：混淆物品基本屬性

將「智慧型手機」稱為「小電視」，或把「辣椒」歸類為水果；有人可能把「蘋果」說成「橘子」，或把「桌子」叫成「椅子」，這就是說源於語意網絡斷裂，患者難以區分概念邊界。功能性磁振造影（fMRI）證實，這些患者大腦中負責分類的角回區域活化程度顯著降低。

．不相信，你可以測試：準備10張動物/家具圖片，若錯誤率超過30%需注意。

3、敘事簡化：失去細節描述能力

我們健康者，描述做菜會說：「先熱鍋倒油，爆香蒜末後下青菜快炒」；患者則重複：「把菜放進鍋子…然後炒一炒」。額葉功能退化導致語言組織能力下降，患者使用連接詞（然後、後來）頻率比常人高3倍，一直在「然後」：一位長輩描述假日活動時說：「我去公園，「然後」走路，「然後」看到花，「然後」回家。」這種「然後」連篇、缺乏細節的表達，可能暗示語言組織能力減弱。

．不相信，你可以測試：錄下3分鐘日常對話，若每句話少於7個字且缺乏形容詞，可能是警訊。

4、逃避指令：無法說明操作步驟

被問到「如何使用微波爐」時，患者會轉移話題：「現在的機器太複雜了！」，這反映執行功能障礙，大腦無法規劃多步驟任務。臨床研究發現，此現象與前扣帶皮層萎縮密切相關。

．不相信，你可以測試：請家人講解「泡咖啡」流程，若跳過關鍵步驟（如按壓濾杯），應提高警覺。

5、專業詞彙流失：特定領域能力衰退

原擅長烹飪者，說不出「汆燙」，改用「用熱水弄熟」；資深編輯忘記「校對」等術語。這屬於語意型失智症特徵，患者保留日常對話能力，卻喪失他自己專業上特定知識庫的專業術語。

．不相信，你可以測試：測試職業相關詞彙（教師需說出「教案」、廚師需解釋「勾芡」），若出現困難應就診。

科學驗證的早期介入策略？

1、語言訓練：每天朗讀新聞並複述重點，刺激顳葉語言區

2、認知刺激：玩「成語接龍」「分類遊戲」強化語意網絡

3、藥物治療：美國FDA核准的單株抗體藥物（如Lecanemab），可清除β類澱粉蛋白

何時該就醫？ 關鍵時間軸

．輕度異常：偶爾忘詞但能自行修正→持續觀察3個月

．中度警訊：每周出現3次以上語言錯誤→掛號神經內科

．高度風險：無法完成基本對話測試→立即進行PET掃描

黃軒提醒，語言異常需持續「6個月以上」才具臨床意義，「單次失誤」可能是正常老化。如果你還是年輕狀態，先問問自己是不是太焦慮、慌張…常用的口頭禪或心理狀態，你沒有老人的老化現象，也就比較沒有失智的可能，不要擔心！若發現家人符合多項徵兆持續好幾個月以上，可建議至神經內科接受全套認知評估。

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