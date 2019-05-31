上癮更難戒！專家揭電子菸恐致「爆米花肺」...竟沒比傳統菸健康



▲電子菸裡的丁二酮若過量，會造成接觸性皮膚炎、落髮，甚至是「爆米花肺」的阻塞性肺炎。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

電子菸近年成為戒菸好幫手，台灣路上也隨時看到它的身影，由於傳統香菸可能造成肺癌、喉頭癌等，大家便開始以電子菸取代之。不過電子菸的傷害就比較小嗎？毒理專家招名威直呼：其實未必！電子菸裡的丁二酮若過量，會造成接觸性皮膚炎、落髮，甚至是「爆米花肺」的阻塞性肺炎，而且吸多真會上癮，並非廣告上說的戒菸好朋友。

電子菸在台灣只能吸不能賣，招名威表示，從政府禁止就可以知道，電子菸雖然不燃燒，也不會釋放危害物質「焦油」，但不代表就是健康的。根據WHO的定義，電子菸是一種不靠燃燒，也不含菸草成分的霧化器具，透過鋰電池供電，加熱電子液體（純加熱不燃燒），驅動霧化器後，將尼古丁、甲醛、丙二醇、甘油、二甘醇和其它化學品所組成的混合物進行汽化，產生「蒸氣」，以供使用者吸入。

衛福部國健署先前就已經以國外研究結果提出警告，電子菸中添加了約莫8,000種的化學物、人工調味劑和香料，最常見的口味是茉莉、烏龍、大西瓜。招名威強調，適量使用才不會對身體造成嚴重危害，調味劑中含有「丁二酮」，若過量的話會造成接觸性皮膚炎、落髮、知覺異常、腎臟損害及肝臟異常，甚至是「爆米花肺」的阻塞性肺炎。

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▲電子菸雖然沒有傳統菸吵得那麼沸沸揚揚，但兩者都會產生PM2.5，只是成份來源不同而已。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，招名威還表示，電子菸所產生的煙霧，毫無疑問都是PM2.5微粒，但不同於香菸的是，電子菸的PM2.5含有超量的大魔王尼古丁、調味劑和甲醛，吸多真的會上癮，絕不是廣告上說的戒菸好朋友。電子菸與香菸都會造成肺部病變，使心臟病發機率倍增，並阻礙內分泌系統和腦部發展，使思慮變得遲鈍。

研究發現，電子菸比香菸更容易破壞室內的空氣品質，只要有人在室內抽電子菸，室內空氣立刻測得大量的丙二醇、甘油、尼古丁等物，同時也伴隨高濃度的PM2.5微粒（平均值197 ug/m3），遠超過室內空氣品質標準（35 ug/m3）。招名威說，電子菸雖然沒有傳統菸吵得那麼沸沸揚揚，但兩者都會產生PM2.5，只是成份來源不同而已，且若過量使用電子菸，仍會造成肺部病變。