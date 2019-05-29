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別挑掉它！這「5款種子」營養度爆高...你今天攝取了沒？

點評:奇亞籽好吃！
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▲▼南瓜。（圖／翻攝自pixabay）
▲南瓜一整年都適合食用，可以作為湯或沙拉的料，或是與穀物搭配。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

當我們吃食物時會習慣挑掉種子，吃裡頭的果肉，不過有些種子其實對身體非常好。外國網站《網路醫生》（WebMD）點出這5款種子相當營養，而且適合加到餐點中作為正餐或點心，增添口感與風味。

1.奇亞籽
奇亞籽是超級食物，只要1盎司（約2湯匙），就有近10克的纖維。攪拌、研磨後，適合灑在優格或是蔬菜上，也可以放到果汁或是杏仁牛奶，它們會變得柔軟、容易舀取，或是放在布丁上增添口感。

2.南瓜籽
南瓜籽富含鎂，能促進心臟健康，幫助身體獲取能量，為肌肉提供動力。一整年都適合食用，可以作為湯或沙拉的料，或是與穀物搭配。

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▲石榴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲石榴籽在沙拉或全麥菜餚中，能為餐點增添風味和顏色。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.石榴籽
石榴籽含有豐富的維生素C和抗氧化劑，一杯完整的石榴籽只有130卡的熱量，適合當作小吃食用。石榴籽在沙拉或全麥菜餚中，能為餐點增添風味和顏色。

4.藜麥
如果你正在尋找健康的蛋白質來源，藜麥可以你的需求。它像米飯一樣煮熟，可以加進許多你最喜歡的菜餚，例如義大利麵或其他穀物中。你也可以把它做成雞柳條，或取代燕麥作為早餐粥。

5.葵花籽
1盎司葵花籽帶來的營養，大約是每日所需維生素E的一半。它們健康脂肪的含量也很高，可以加到素食漢堡或是早餐的冰沙中，當然，也可以直接在袋子裡吃當作零食。

關鍵字： 飲食健康 種子 營養 健康 超級食物
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