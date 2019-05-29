有精神潔癖！這4星座「擇偶門檻超高」...全打勾才能進下一關



▲雙子找對象很在乎對方的戀愛經驗，如果對方是戀愛達人，代表很懂甜言蜜語，因此說的話也要打折。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

有些人挑選戀愛對象，認為只要感覺不錯、興趣相投就可以試試看，但有些人不同，他們更在乎精神層面，例如交往對象是否有默契、心靈是否相通，就像面試官在徵人一樣。陸媒《第一星座網》分析，有4個星座內心會設定一些條件，對方必須達到那個標準、打勾後才能繼續下去。今天就來看看，哪些星座挑對象超挑剔吧！

1.雙子座：經驗不能太豐富

雙子找對象很在乎對方的戀愛經驗，如果對方是戀愛達人的話，雙子就覺得對方應該很有技巧、懂得說甜言蜜語，但說的話也要打折。如果真的談戀愛的話，自己可能不是對手，還是放棄好了。

2.天秤座：喜歡單純的人

天秤不喜歡太社會化的人，他們覺得對象說話太油，顯得八面玲瓏，與其花時間和這種人打交道，不如找個單純一點的對象，比較好交流，壓力也不會那麼大。

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▲射手無法接受觀念與自己完全相反的人。（圖／達志示意圖）

3.射手座：觀念要類似

射手相當有自信，自認自己的觀念算是正確，因此不能接受觀念完全相反的人。他們覺得自己相當正派，如果對方和自己觀念相反，還真的有點可怕，因此挑對象的時候，絕對會避開這型的人。

4.雙魚座：對方要懂梗

雙魚覺得，挑對象一定要找懂自己梗的人，否則聊天說有趣的事情，對方完全不懂，那多掃興？雙魚喜歡有默契的感覺，如果對方一臉呆樣的傻在那裡，他們就會完全冷掉，在心中打個大叉叉。