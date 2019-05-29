甄嬛詭計失策！醫曝古代「滴血認親」全假的...找親生父母真難



▲不管滴誰的血下去，兩者看起來都一定會相融。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

古裝劇迷一定都知道，如果想鑑定親子關係，中國古代都用「滴血認親」，就是準備一碗水，欲鑑定的雙方先後滴一滴血進去，若血液相融代表有血緣關係，反之則是陌生人。不過蒼藍鴿醫師直呼，其實滴血認親都是假的。由於滲透壓的關係，血液的血紅素會釋放到清水中，而另一個人滴血進去也是同樣情形，最終整杯水都是紅的，所以這個觀念還是聽聽就好。

蒼藍鴿表示，不管滴誰的血下去，兩者看起來都一定會相融，跟兩個人有沒有血緣關係，或是水中有沒有加明礬一點關係都沒有。不需要探討A、B、O血型，只需要一點點國中理化的知識就可以破解。



▲紅血球呈現雙凹圓盤狀，裡面有許多的血紅素，以及鈉、鉀等等的電解質，因此具備一定的滲透壓。（圖／達志示意圖）

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蒼藍鴿指出，當劃破手指、滴出一滴血的時候，這滴血裡面有滿滿的紅血球。紅血球呈現雙凹圓盤狀，裡面有許多的血紅素，以及鈉、鉀等等的電解質，因此具備一定的滲透壓。由於水是低滲透壓的物質，因此當紅血球暴露在清水裡面，水分會不斷往紅血球的內部湧入，導致紅血球開始膨脹、膨脹、再膨脹，最終爆開，然後血紅素就會釋放到清水中，稱做「溶血」。

溶血跟滴一滴紅墨水進清水中差不多，蒼藍鴿說，紅色的色素會開始擴散，並伴隨些許的沉澱，這時如果又把另外一個人的血液滴進去，那相同的事情又發生一次，紅血球又開始吸收水分、膨脹然後爆開，跟紅墨水一樣向外擴散，最終就是整杯水都紅紅的，底下可能有一些沉澱物。這時宮廷那些人就會跳出來說話，說你就是兇手，整件事情就是這麼發生的。



▲當紅血球暴露在清水裡面，水分會不斷往紅血球的內部湧入，導致紅血球開始膨脹、再膨脹，最終爆開。（圖／示意圖／pixabay）

不過滴血認親真沒有科學基礎嗎？蒼藍鴿表示，至少要用一碗生理食鹽水，才比較有根據，因為生理食鹽水跟人體的血液是等滲透壓的溶液，所以紅血球在裡面不會因為吸水而爆掉，但是中國古代應該沒有生理食鹽水的概念，而且生理食鹽水的濃度也要抓得非常精準，濃度太低紅血球照樣會爆開，濃度太高反而會萎縮，即使剛好是生理食鹽水的濃度，做出來的實驗也一定不準。

除此之外，蒼藍鴿還舉例，B型血跟AB型血混和後，會因為彼此不相融而沉澱，但AB型的父母本來就可以有B型的小孩，所以滴血認親這個概念，還是聽聽就好。不過他表示，有歷史學家分析，滴血認親反而可能是心理學的噱頭，當古代民眾都相信這理論時，反而可以用來判案，因為不敢伸出手指檢驗，就代表心裡有鬼，所以這噱頭才會一直流傳下來。

蒼藍鴿的醫學天地，我是一位小醫師，希望讓更多人了解生活中的醫學，現有經營：粉絲團、YouTube頻道