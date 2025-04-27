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多吃蔬果幫助排便！　專家點名「2地雷」：適得其反

多吃菜有助排便？　專家示警2地雷：適得其反

▲只吃水果而忽略青菜，因甜分過高、纖維不足，反而無法有效促進腸道蠕動。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

不少現代人深受便秘困擾，認為多吃青菜水果就能改善，但醫師提醒，吃錯方法恐怕適得其反，「若僅依賴青菜，容易導致糞便過乾」。

大腸直腸外科醫師鍾雲霓指出，只吃水果而忽略青菜，因甜分過高、纖維不足，反而無法有效促進腸道蠕動，建議每餐中青菜與水果的攝取比例應維持在「2:1」，才能幫助順利排便。

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鍾雲霓在影片中分享，每人每餐應有約三分之一到一半的份量是蔬菜與水果，其中青菜應占大宗。她解釋，青菜提供腸道必要的纖維骨架，能讓大便蓬鬆易排出，但若僅依賴青菜，容易導致糞便過乾；相反地，水果甜分過高、纖維含量不足，過量食用亦無法促進排便。

鍾雲霓也提醒，有便秘問題時應避免食用「筍子」和「柿子」。她指出，筍子纖維較粗，容易在腸道內纏繞成團，而柿子黏稠度高，也易形成果泥，兩者都可能加重便秘症狀。

至於蔬菜選擇方面，鍾雲霓建議，可以優先挑選「菠菜、花椰菜、空心菜」，這三類蔬菜的纖維含量是高麗菜、娃娃菜的兩倍以上；此外，「木耳、香菇」的纖維更高出六倍，是排便困擾者的良好選擇。她提醒民眾，平時可適量搭配不同種類的高纖蔬菜，幫助維持腸道健康。

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關鍵字： 健康 醫學 便秘 青菜 水果

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