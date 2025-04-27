春夏換季膚況差「脫皮、過敏」問題狂冒　護理師揭保養急救3關鍵

▲春夏換季危「肌」，肌膚問題不斷出現。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

春末夏初季節轉換之時，由於氣候變化、早晚溫差大、濕度不穩，正是肌膚最容易問題的時候。護理師指出，這時間往往會有乾燥、脫皮、過敏等問題，甚至會讓肌膚顯得乾荒、粗糙與老化現象。提醒民眾，春夏紫外線穿透力比冬季高，即便陰天也要注意防曬，如果膚況不穩，建議可以遵循3大解法來緩解狀況。

台北榮總台東分院醫美健檢中心護理長姜貞竹提醒，即使陰天，春夏紫外線的穿透力也比冬天的暖陽高出許多，紫外線同時包含 UVA、UVB 兩種，UVA 能夠穿透至深層肌膚，破壞肌膚組織，造成肌膚老化、皺紋、彈性下降；UVB 則是造成急性曬傷、色素沉澱成曬斑的主要原因。

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姜貞竹指出，民眾面對炎熱烈日的照射或常用3C產品，因常暴曬在過量的紫外線或藍光當中，容易造成對肌膚傷害，再加上平時疏於防曬保護的原則，暗沉、黑斑、雀斑及皮膚病變等問題將會增加。所以，日常生活該如何自我保護肌膚，「保濕、修復、防曬」三大關鍵撇步，更是當務之急。

肌膚急救解法1「勤於保濕、補水」

姜貞竹說明，換季時肌膚屏障較為脆弱，保濕是維持肌膚穩定的首要步驟。建議選擇成分溫和、含有玻尿酸、神經醯胺等高效保濕因子的產品，幫助鎖水並修復肌膚屏障。

肌膚急救解法2「清爽型保養品」

春夏開始炎熱，姜貞竹說，有些適合冬季使用的「滋潤型/潤澤型」保養品成分偏濃稠，再搭配防曬乳會讓肌膚有「透不過氣」的感覺。平常有習慣用精華液、精華油、乳狀保養品的人，可以改用相同成分，但質地偏「水狀、水凝狀」的清爽型保養品代替，因分子小好吸收至肌膚深層，也不會累積在表層與防曬乳結塊。

肌膚急救解法3：「鎮靜舒緩肌膚」

為了避免白天皮膚承受的刺激與負擔，晚上除了臉部正確卸妝、清潔（最好用25~30℃左右溫水洗臉）外，更應做好鎮靜舒緩、深層修護的步驟，如：可加入鎮靜面膜 3~5 分鐘、濕敷化妝水、或擦保濕精華等，成分挑選可以用洋甘菊、蘆薈、綠茶、海藻等天然舒緩成分。

姜貞竹呼籲民眾，敏感膚質者可減少保養步驟，選擇無香料、低致敏成分的護膚品，以降低刺激風險，平時更需搭配均衡飲食、多喝水、充足睡眠與輕柔且正確地調理呵護肌膚，才能讓肌膚恢復容光煥發。