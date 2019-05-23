蝶豆花爆食安疑慮？毒物專家：吃到「這份量」才會死亡



▲蝶豆花是近年台灣飲料界的新寵，因為高量花青素的關係，只要添加一點點，就能讓飲品變色。（圖／泰讚了thai like tea 手工泰式茶提供）

文／招名威

前幾天的報導，台北市衛生局說蝶豆花有安全疑慮，不可以吃，造成大眾對蝶豆花的食用安全產生疑慮，蝶豆花一下就紅了，立馬衝上谷歌熱搜。但話說回來，衛生局是對的，依照台灣現行的法律，規範蝶豆花使用的只有天然色素食用標準，也就是說，蝶豆花只允許被當成調色劑，少許添加到飲品或中烘培食品中，若以食品形式食用，還沒有任何毒理試驗評估過它的安全性。

所以，到底可以吃多少？不知道。

一次吃一朵會不會中毒？不知道。

吃多了會怎樣？不知道。



▲蝶豆花的種子與根部皆含有毒的生物鹼，多食會刺激腸胃，造成腹瀉。（圖／衛福部提供）

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那蝶豆花到底是什麼？很多人都不清楚，也許你曾看過它，只是，你從不留意。它是近年台灣飲料界的新寵，因為高量花青素的關係，只要添加一點點，就能讓飲品變色。產地多位在亞熱帶，包括台灣，其成份含有Saponin、Flavonoids、Alkaloids、Kaempferol-3-glucoside、Delphinidn 3,3',5-triglucoside等化合物，且種子與根部皆含有毒的生物鹼，多食會刺激腸胃，造成腹瀉。

雖然台灣沒有蝶豆花的毒理實驗數據，但根據澳洲官方2016年一款含蝶豆花萃取物的殺蟲劑的毒性分析，其評估報告中發現，大白鼠要吃每公斤體重大於2克以上的蝶豆花萃取物才會死亡，也就是說一個70公斤的成人，要吃至少140克的蝶豆花萃取物才會死，而且請看清楚，是萃取物，不是蝶豆花本人。所以實際上，若在整朵蝶豆花入菜的情況下，雖沒有直接統計數值，但我估計少說一次也要吃個好幾斤以上……基本上是不容易發生的。



▲即使蝶豆花無毒又具有強大的抗發炎、抗氧化、舒緩眼睛疲勞等功效，但切記，任何食材過量多食，均可能傷錢又傷身。（圖／南投醫院提供）

澳洲人雖然當年做了實驗，但卻沒有訂定蝶豆花萃取物的「每日容許攝取量」，這也代表，蝶豆花的毒性真的很低。即使網路謠傳「懷孕、月經流量較大的女性、準備開刀生小孩的媽媽，或是平時有服用抗凝血藥物的患者都不建議食用」，不過這件事情均未在報告中的生殖毒性部分提及。

但目前的法規中，規範蝶豆花是用於染色，不是直接把花瓣吃下肚，沒有違法與否的問題。不過，若要合法做成染色劑以外的食品，還得經過食藥署「非傳統性食品評估」審查流程。

關於蝶豆花的功效與禁忌，網路上有許多的訛傳，還是提醒大家，一切以科學證據為主，就算蝶豆花無毒又具有強大的抗發炎、抗氧化、美顏、舒緩眼睛疲勞等功效，但切記，任何食材過量多食，均可能傷錢又傷身。



本文經授權轉自：毒物專家招名威

