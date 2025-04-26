ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

醫投書指新冠死亡率58.2%　衛福部數據反擊：將去函國際期刊澄清

▲▼邱泰源 聯訪 美豬美牛進口相關 社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長邱泰源，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際頂級醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）刊出一篇來自台灣醫事人員的投書，文章提及台灣健保體系瀕臨全面崩潰，引發醫界熱議。衛福部長邱泰源今（26）日晚間受訪強調，面對外界批評，衛福部一向虛心檢討，但此篇投書內容多處錯誤，不僅讓國際誤會，也打擊一線醫護士氣，衛福部將正式去函「刺胳針」提出回應與澄清。

該文由中國附醫的李景行、許漱白投書至「刺胳針」，提及台灣醫療體系正面臨系統性崩潰，包含今年初發生急診壅塞問題，還提及當時有一位政府官員在社群媒體上對一位疲憊不堪的急診醫師發表輕蔑且帶有嘲諷的回應，意指衛福部次長林靜儀「小腦袋」事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著回顧2022年Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達58.2%，至於鄰近的日本則僅有12.5％，是因為重症醫療不足、分級轉診延誤，但現在卻沒有從疫情中吸取經驗。最後點出國內因為低薪、護病比過高等問題，面臨健保實施30年來最大護理離職潮。

邱泰源晚間受訪表示，各界對醫療照顧健保相關議題有任何指教，衛福部都虛心、仔細檢討，多年來醫界也和政府配合努力，也一直有在改善。但是這篇投書內容和事實不符，相關數據不正確，會引起國內與國際誤解，會讓長期投入醫療的決策者、工作者都不公平，衛福部將向「刺胳針」澄清。

邱泰源先是澄清，2022年Omicron流行期間，台灣確診885萬例、死亡約1萬4600人，致死率0.16%，低於同期日本的0.2%。且疫情期間相關醫療分流、視訊看診等措施避免醫療崩潰，甚至也曾登上國際期刊。

在護理人力問題上，邱泰源也反駁目前台灣每萬人口護理師人數達83人，並非投書所稱的62人，雖然仍有進步空間，但在人力水準上是全球前段班。他也說，政府會持續投入資源，推動12項改善護病比與補助政策來改善環境與待遇。

邱泰源強調，台灣健保至今已經30年，讓人民不會因貧而無法看病，是國際少數真正實現全民醫療覆蓋（Universal Health Coverage）的國家典範。當然健保也有需要持續改善之處，政府持續努力，包含今年健保總額突破九千億、成長幅度創歷史新高，明日的「健康台灣論壇」也將會有所討論。

邱泰源重申，衛福部會將需要澄清的內容彙整後正式去函「刺胳針」回應與澄清，不管用衛福部或者他衛福部長個人身份，一定會進行反映。

▲▼陳志金認為投書內容有錯誤。（圖／取自臉書）

▲陳志金認為投書內容有錯誤。（圖／取自臉書）

鄧超在危險邊緣不斷試探XD 「狂喊孫儷劇中名字＋逼唱歌」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

醫投書指新冠死亡率58.2%　衛福部數據反擊：將去函國際期刊澄清

台醫投書「健保崩壞」登國際期刊　台大院長不認同：數據錯誤百出

30多歲OL下背痛只能站著上班！重訓增肌力仍無效　中醫3招改善

國際不打小孩日將至！醫揭體罰4大影響：孩子長不高、胖一圈

不是發芽、長褐斑！　大蒜「出現1變化」最好整顆丟掉

新北再爆麻疹本土病例「曾到台北吃西堤」　3天足跡曝光

過量恐害腎結石！營養師揭「維他命C」建議量

程式設計師月薪13萬「熬夜腦出血」昏迷15天　醫揭睡眠黃金時間

「三協成」兩度遭檢舉　衛生局4聲明釐清：罰6萬是因賣過期食品

讀者迴響

回到最上面