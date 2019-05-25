超商優格這樣挑！營養師3招「避成份陷阱」...原味≠無糖別誤會



▲原味並不代表「無加糖」，即使標榜「無加糖」，也要先看背後成分，以免挑錯產品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

超市優格有非常多口味，例如原味、蜂蜜、藍莓口味等，想減肥的人一定直接選擇「無加糖」或「原味」。但營養師簡鈺樺指出，原味並不代表「無加糖」，即使標榜「無加糖」，也要先看背後成分，以免挑錯產品。這次，她選擇超商的5種優格來做評比，並分享3招挑選秘訣，讓民眾找到適合自己的優格。





▲超商優格比一比，從營養成份先開始。（圖／簡鈺樺提供）

簡鈺樺表示，挑選秘訣在於看成份是否有添加常見的蔗糖、葡萄糖，以及營養標示中的糖含量。不過，由於台灣的營養標示尚未區別外加糖與天然醣，所以一定要看成份，再看營養標示。一般來說，成分有加糖，其營養標示的糖量也會很高。

目前市面上充斥玲瑯滿目的優格，其口味或是標示宣稱全不同。究竟該怎麼辨識和挑選？簡鈺樺說可以從以下3步驟健康挑優格。

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1.原味不等於無糖

有自製優格經驗的朋友就知道，若是無額外加糖的優格，其實味道口感偏酸，市售為了滿足口味上的適口性，難免額外添加糖，所以如果標示原味只是代表他可能沒加一些調味的材料，不代表無糖。

2.認證無添加糖

只要標示無添加糖，就可以先確認，它是沒有額外加市售常見的糖例如蔗糖，會是比較健康的選擇。然而有部分民眾疑惑，為何標註無添加糖，但營養標示的糖數字卻不是0？簡鈺樺表示，由於優格是牛奶進行發酵而成，他還是有乳糖的存在，這樣的乳糖屬於天然的醣，而台灣的營養標示目前尚未區分天然的醣和額外的添加糖，所以數字不是0。



▲有些優格雖標示「無加糖」，但果膠部份還是有加蔗糖，因此謹慎的朋友可以注意一下。（圖／簡鈺樺提供）

3.看成分

確認成分裡到底加了什麼東西，也可以更清楚分辨有無額外精緻糖。簡鈺樺指出，雖然步驟2表示，若標示無添加糖應該指沒額外的精製糖，但質立這一款優格雖標示「無加糖」，但是果膠部份還是有加蔗糖，因此比較謹慎的朋友就可以注意一下。另外，有些優格會添加果膠和洋菜膠作為增稠劑，讓優酪乳喝起來較順口，所以在意的人還是記得看成份。



▲若以糖量為出發點，可以考慮選擇「優意思」。（圖／簡鈺樺提供）

在這次的超市優格評比中，簡鈺樺建議若以糖量為出發點，可以考慮選擇「優意思」。她還表示，最近超商推出優格＋御飯糰有優惠的活動，這種組合也相當適合當早餐。