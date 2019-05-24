耍廢無罪！盤點「5大壞習慣」實對身體有益...你也為了健康追劇嗎



▲你不必因為追劇而感到愧疚，雖然看電視常被說浪費時間，實際上也是有好處的。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

我們人都有一些壞習慣被要求改正，但其實在某些情況下，適時的保有壞習慣，反而對身體有益，它能讓你放鬆。當然，一些不好的行為，例如酗酒或是熬夜滑臉書到凌晨4點……這種最好完全放棄。外國網站《Livestrong》分享，以下有5個壞習慣你可以保留，並藉著適度放鬆來調整身心，但記得，別一次嘗試全部。

1.擔心

一整天擔心東、擔心西是無法解決問題的，也對心理健康不好，但是一點點的擔心對身體有益，研究顯示，這能激勵你「採取行動」。例如，看到有人亂開車會讓你擔心自己的人身安全，因而更小心交通。不過，一直擔心也不健康，如果你常對小事情感到緊張或焦慮，甚至壓力很大、很難正常度過一天，就建議跟心理醫師聊一下比較好。

2.愛看電視

你不必因為追劇而感到愧疚，雖然看電視常被說浪費時間，實際上也是有好處的。沉浸在劇情中能讓你暫時擺脫責任和壓力，但關鍵在於，你要相信看電視對你有好處，而非壞習慣。研究顯示，「只有懶惰的人才看電視」這種想法，可能會阻擋你的壓力釋放。

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▲如果餅乾或披薩對你有很大的吸引力，那麼放縱一下對你更好，總是說「不」會帶來剝奪感，長期下來可能使你崩潰。（圖／pakutaso，示意圖）

3.壓抑欲望

如果餅乾或披薩對你有很大的吸引力，那麼放縱一下對你更好，總是說「不」會帶來剝奪感，長期下來可能使你崩潰。這就是為什麼，允許自己揮霍、順從自己的慾望是更聰明的舉動。

4.生氣

生氣不是壞事，憤怒激勵你採取行動，帶來控制感。適時表達憤怒也可以改善人際關係，只要你理性、有建設地做到這一點，不要大肆釋放情緒，而是考慮對話目的是什麼，以及你希望對方理解的訊息。

5.東西亂

研究發現，處於凌亂的房間更可以集思廣益，使你對新概念更加開放，更有創造力。但這不代表凌亂是最好的，研究同樣發現，有條理的環境能鼓勵你做更健康的選擇，因此，在你有靈感的時候可以比較一下其中的差異。