醫投書刺胳針錯誤要更正！洪子仁：影響台灣健康照護形象

▲有醫師投書國際期刊指出台灣醫療問題，引發關注。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

國際頂級醫學期刊《刺胳針》刊出一篇來自台灣醫事人員的投書，文章提及台灣健保體系瀕臨全面崩潰，急診壅塞、新冠疫情期間住院死亡率高、低薪過勞等，甚至出現最大規模的護理師離職潮，引發醫界議論。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，文章在全世界流傳，可能會影響台灣健康照護體系整體形象。

該文由中國附醫的李景行、許漱白投書，內容點名，我國醫療體系脆弱在新冠疫情期間已經體現，2022年Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達58.2%，至於鄰近的日本則僅有12.5％，這樣巨大的差距來自於重症醫療不足、分級轉診延誤，但現在卻沒有從疫情中吸取經驗，更因為低薪、護病比過高等問題，面臨健保實施30年來最大護理離職潮。

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此篇投書引發醫界討論，洪子仁指出，台灣全民健保制度已經30年，確實實現了高覆蓋率、低自費與高民眾滿意度，但長年以來過度壓低醫療成本、忽視人力投入，包括護病比偏高、醫護過勞、薪資倒退等結構性問題都漸漸浮現，建議要持續推動健保支付制度改革，導入「不同工、不同酬」、「按質論酬」的支付機制、強化醫療人力永續等政策。

他強調，在政策方面，政府於去年提供護理人員夜班津貼，今年也投入700億元，所以今年更會盯緊健保總額成長率不能低於5.5%，只要健保總額成長率足夠，負面缺點就會減少。

洪子仁也直言，該篇投書為〈Taiwan’s national health care on the brink of systemic collapse〉，內容提到台灣健保制度面臨嚴峻挑戰，也提到醫療人力缺乏的影響，這部分是值得社會各界正視，不過文章中引用的數字有錯誤也要更正，不然文章在全世界流傳，可能會影響台灣健康照護體系的整體形象。