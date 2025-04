醫投書刺胳針錯誤要更正！洪子仁：影響台灣健康照護形象

▲有醫師投書國際期刊指出台灣醫療問題,引發關注。(圖/達志影像)

記者趙于婷/台北報導

國際頂級醫學期刊《刺胳針》刊出一篇來自台灣醫事人員的投書,文章提及台灣健保體系瀕臨全面崩潰,急診壅塞、新冠疫情期間住院死亡率高、低薪過勞等,甚至出現最大規模的護理師離職潮,引發醫界議論。對此,台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出,文章在全世界流傳,可能會影響台灣健康照護體系整體形象。

該文由中國附醫的李景行、許漱白投書,內容點名,我國醫療體系脆弱在新冠疫情期間已經體現,2022年Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達58.2%,至於鄰近的日本則僅有12.5%,這樣巨大的差距來自於重症醫療不足、分級轉診延誤,但現在卻沒有從疫情中吸取經驗,更因為低薪、護病比過高等問題,面臨健保實施30年來最大護理離職潮。

此篇投書引發醫界討論,洪子仁指出,台灣全民健保制度已經30年,確實實現了高覆蓋率、低自費與高民眾滿意度,但長年以來過度壓低醫療成本、忽視人力投入,包括護病比偏高、醫護過勞、薪資倒退等結構性問題都漸漸浮現,建議要持續推動健保支付制度改革,導入「不同工、不同酬」、「按質論酬」的支付機制、強化醫療人力永續等政策。

他強調,在政策方面,政府於去年提供護理人員夜班津貼,今年也投入700億元,所以今年更會盯緊健保總額成長率不能低於5.5%,只要健保總額成長率足夠,負面缺點就會減少。

洪子仁也直言,該篇投書為〈Taiwan’s national health care on the brink of systemic collapse〉,內容提到台灣健保制度面臨嚴峻挑戰,也提到醫療人力缺乏的影響,這部分是值得社會各界正視,不過文章中引用的數字有錯誤也要更正,不然文章在全世界流傳,可能會影響台灣健康照護體系的整體形象。