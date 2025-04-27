10大死因一半和三高有關！國健署列3習慣：年輕人別輕忽

▲肥胖是代謝症候群危險指標。（圖／達志影像）



記者趙于婷／台北報導

三高（高血壓、高血糖、高血脂）是國人常見的慢性病，根據衛福部統計，國人十大死因中有五項與三高有關。國健署提醒，65歲以上的老年人中三高比例高達五成，但年輕人也不可輕忽，「長期吸菸、飲酒或嚼檳榔」等不良生活習慣，也會增加三高和代謝症候群的風險。

國健署慢性疾病防治組吳建遠組長指出，根據衛福部112年統計顯示，國人十大死因中心血管慢性疾病占所有死因約3成，其中心臟疾病（第2名）、腦血管疾病（第4名）、糖尿病（第5名）、高血壓性疾病（第7名）以及急性腎衰竭與慢性腎病（第10名）。

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吳建遠說明，三高（高血壓、高血糖、高血脂）最常發生在40歲以上的中高齡族群，且隨著年齡增長，發生率會逐漸上升，根據健保署的統計資料，65歲以上的老年人中，三高比例更是高達五成。

值得注意的是，三高也不一定只是老年人的專利，年輕人長期吸菸、飲酒或嚼檳榔等不良生活習慣，也會增加罹患三高和代謝症候群的風險。

為強化預防與早期介入，國民健康署自114年起將成人預防保健年齡下修至30歲，年滿30至39歲的民眾，每5年可接受一次檢查；40至64歲的民眾，每3年可接受一次檢查；65歲以上的民眾則是每年一次（原住民可提前至55歲，小兒麻痺患者則可提前至35歲），民眾可善加利用健檢服務。