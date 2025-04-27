12歲童突劇烈頭痛！醫揪出「動靜脈畸形」示警4症狀快就醫

▲醫師提醒，腦動靜脈畸形就是體內的不定時炸彈。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

一名12歲男孩在吃完早餐後突然出現劇烈的雙側頭痛和前額頭痛，並伴隨2次嘔吐，緊急服用普拿疼後，劇烈頭痛仍未消失，於是送至急診就醫。檢查竟發現是「動靜脈畸形」造成腦內出血。醫師提醒，腦動靜脈畸形就是體內的不定時炸彈，若發現孩子有「不尋常的頭痛、言語不清、肢體無力、昏睡異常」等症狀，應立即就醫。

台北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主治醫師李坤美指出，該個案在檢查中意識昏睡，左手無力垂下，掃描顯示右側顳葉3x3公分的腦內出血，進一步腦血管電腦斷層掃描發現是動靜脈畸形造成，醫療團隊迅速進行緊急手術，清除血塊並進行腦壓控制，隨後進行血管栓塞及畸形切除手術，所幸經過治療後，未出現其他神經後遺症。

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李坤美說，腦動靜脈畸形是一種先天性的腦血管病變，動脈不經過微血管血流直接進入靜脈，因減少微血管調節緩衝，靜脈直接接受動脈的高壓力血流，因而導致靜脈漸漸擴張，形成蚯蚓般的畸形血管，同時增加血管壁破裂出血的機率，如同在身體內的不定時炸彈。

根據統計，大約有0.02%的兒童有腦動脈畸形，每年約2%-3%出血機率。李坤美表示，患者平時沒有什麼特殊症狀，臨床症狀因畸形大小、位置而異，可能突然劇烈頭痛、神經肢體無力甚至癲癇發作，最嚴重的是破裂出血，經過檢查才發現有動靜脈畸形的存在，若不及時治療可能會危及生命，因此若發現孩子有不尋常的頭痛或言語不清、肢體無力、昏睡異常等症狀，應立即就醫。