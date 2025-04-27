「厚鬆餅堡」碳水比滿福堡高！營養師曝麥當勞早餐熱量排行

▲麥當勞「厚鬆餅堡」回歸，營養師提醒注意碳水量。（圖／記者蕭筠攝）

記者趙于婷／台北報導

麥當勞「厚鬆餅堡系列」回歸，鹹甜鹹甜的味道受到不少民眾喜愛，但營養師提醒，厚鬆餅堡的碳水量比滿福堡高約1.5倍，而且厚鬆餅堡的鈉含量破千毫克。她也列出麥當勞早餐熱量排行榜，熱量最高的是雞塊鬆餅大早餐，而漢堡類早餐碳水排行榜是焙果堡>厚鬆餅堡>滿福堡。

在麥當勞早餐熱量排名中，第一名的「雞塊鬆餅大早餐」熱量高達701大卡，鈉含量1266mg，吃一份就快達到一整天建議量的一半。程涵宇指出，高血壓或容易水腫的人要特別留意，建議吃的時候少加糖漿、少沾雞塊沾醬，吃完也多喝水。

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第二名是「無敵豬肉滿福堡加蛋」，熱量有512大卡，這份餐點雖然蛋白質豐富，但鈉含量也有916mg，一樣建議吃完要多喝水。而近期很夯的「豬肉蛋厚鬆餅堡」有481大卡，排在第三名，且碳水量也比滿福堡高，含糖量更是豬肉滿福堡的7.3倍。

程涵宇建議，吃麥當勞早餐可優先選擇滿福堡系列餐點，減少醣分與油脂的攝取，另外也要避免高醣量的雞塊鬆餅大早餐或焙果系列，也可以選擇客製化點餐（去醬、加菜），飲料建議可搭配鮮乳、無糖茶或美式咖啡。