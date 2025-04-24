退休不規劃「比沒錢更危險」　醫教做3件事防早退變災難

▲退休要注意生活安排、財務安全、居住選擇3件事，以免日子陷空轉。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

一名曾任主管的男性退休前在職場上備受肯定，退休後卻因生活失去重心陷入低潮，每天安排的活動只有「散步半小時」，且與太太關係緊張，最後因憂鬱症狀而就醫；醫師指出，這類個案並不少見，若退休生活沒有妥善規劃，即使財務無虞，也容易孤立、退化。

台大醫院雲林分院精神醫學部主治醫師吳其炘指出，許多人嚮往提早退休，但實際執行若忽略「生活安排、財務安全、居住選擇」，容易導致生活品質迅速惡化，對此他有3項關鍵提醒：

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第一，提早規劃日常生活內容。吳其炘說，退休不只是停止工作，而是重啟生活，建議安排規律運動、參與社區活動，或發展新興趣，保有生活節奏與成就感，若像前述個案每天只規劃散步半小時，極易感到無聊與失落。

第二，做好財務與風險管理。吳其炘認為，退休金足夠只是基本門檻，要注意突發醫療開銷與詐騙風險。一旦財務出現漏洞，晚年生活便可能瞬間失衡。

第三，慎選退休後的居住地。吳其炘舉例，曾有退休者興沖沖移居鄉下，原以為生活清幽、花費低廉，當身體狀況日漸下滑，才注意到距離醫療院所遙遠有多不便，且周邊商業機能不足，連購買日用品都困難，生活品質也急遽下降。

吳其炘強調，退休是另一段人生的開始，一定要預想未來幾年可能出現的健康變化與生活挑戰，「何時退休」固然重要，但更關鍵是「如何過好退休生活」。