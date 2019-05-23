整晚睡不好！營養師揭「這4食物」超助眠...喝酒只有反效果



▲若睡前真要小酌一番，建議一罐啤酒，或是100c.c.左右的紅酒即可。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

咖啡和茶含有咖啡因，因此有些人睡前就避免喝這些東西，改喝酒來幫助入眠，不過營養師簡鈺樺表示，這導致睡眠品質更差，酒精會使身體停留在淺眠狀態，夜間也出現頻尿狀況。她建議，睡前別吃東西、多吃含色胺酸食物、少吃刺激性食物、避免激烈運動等，能更安穩入睡。若真要小酌，飲酒量控制在一罐啤酒、100c.c.的紅酒，或是40c.c.的烈酒就好。

簡鈺樺分享，常聽到民眾說晚上睡不著，會喝杯紅酒來幫助睡眠，這其實令她相當震驚，因為有些人知道咖啡因有提神效果，所以晚上不喝咖啡和茶，選擇喝酒，但這樣可能導致睡眠品質更差。

簡鈺樺表示，睡眠分為淺眠、深眠、快速動眼期，由這三個階段不斷重複，睡前喝酒雖然幫助很快入睡，但可能使身體一直停留在淺眠狀態，夜間還會出現頻尿狀況。如此一來，睡眠結構就被破壞，導致白天嗜睡、精神差、注意力不集中，因此不建議透過酒精入睡。



▲睡前喝酒雖然幫助很快入睡，但可能使身體一直停留在淺眠狀態，夜間還會出現頻尿狀況。（圖／達志示意圖）

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如果想要入睡的話，簡鈺樺建議，睡前3小時不要再吃東西；多吃含有色胺酸的食物，例如牛奶、黃豆製品、堅果、雞蛋等；盡量避開吃刺激性的食物；另外就是睡前別進行激烈運動，以免精神過於亢奮，降低想睡覺的感覺。

倘若睡前真要小酌一番，簡鈺樺說男生攝取2當量，女生攝取1當量即可。1當量相當於一罐啤酒，或將近100c.c.的紅酒，像白蘭地、威士忌、高粱這種烈酒，則建議40 c.c.就好。





營養師有樺要說，現有經營：粉絲團、YouTube頻道