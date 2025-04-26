台醫投書「健保崩壞」登國際期刊　台大院長不認同：數據錯誤百出

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際頂級醫學期刊「刺胳針」刊出一篇來自台灣醫事人員的投書，文章提及台灣健保體系瀕臨全面崩潰，急診壅塞、新冠疫情期間住院死亡率高、低薪過勞等，甚至出現最大規模的護理師離職潮，內容引發醫界議論。不過，知名重症醫陳志金認為文章有誤導之嫌，台大醫院院長吳明賢也表示數據錯誤百出。

醫療粉專「生醫不科科：研究×生活」今日發文指出，難得在頂級醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）上出現台灣在標題中，內容講台灣的醫療困境。

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該文由中國附醫的李景行、許漱白投書，先提及2025年初，台灣的醫療體系因流感與諾羅病毒同時爆發而面臨前所未有的危機。急診部門出現嚴重超載，加上病房床位短缺，使情況雪上加霜。一名患者因為必須長途轉送143公里才能入住加護病房，最終死於敗血性休克。

▲台灣醫師投書探討健保崩壞亂象，引發關注。（示意圖／視覺中國CFP）

文章指出，台灣急診醫學會為此發布緊急聲明，呼籲政府立即採取行動，同時卻有一位政府官員在社群媒體上對一位疲憊不堪的急診醫師發表輕蔑且帶有嘲諷的回應，進一步激起了民憤。該段內容應是指衛福部次長林靜儀「小腦袋」事件。

投書內容點名，我國醫療體系脆弱在新冠疫情期間已經體現，2022年Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達58.2%，至於鄰近的日本則僅有12.5％，這樣巨大的差距來自於重症醫療不足、分級轉診延誤，但現在卻沒有從疫情中吸取經驗，更因為低薪、護病比過高等問題，面臨健保實施30年來最大護理離職潮。

胸腔科醫師蘇一峰轉貼該文並指出，「林靜儀次長惡行被炎上世界第一的期刊。醫療崩壞因官員顢頇霸道，讓全世界都看見台灣。」

不過，台大院長吳明賢今日出席活動受訪時表示，該文內容錯誤百出，健保制度是有一些問題，但是沒有文章所講的那麼不堪，且政府也不是完全都無動於衷。「看出問題很簡單，要提出解答就比較困難」，雖然不清楚撰文者的目的，所述的內容也太過簡化。

重症醫師陳志金也質疑，上述文章並不是研究論文，只是一篇很短的「讀者投書」，文中提到2022年Omicron疫情高峰時的死亡率更是不可能，「這可一看就知道是錯誤！台灣COVID住院死亡率，不可能高達58.2%！」

他說，循撰文者引用的文獻查證，這是一篇長庚的論文，探討的是110名重症插管病人在不同COVID時期的臨床表現，「而這58.2%是Omicron病人的占比，並不是『死亡率』！！！死亡率是40.6%(Omicron)和15.2%(Alpha)，是重症插管病人，也不是『住院死亡率』！！！所以，根本就是亂引用。」

▲陳志金認為投書內容有錯誤。（圖／取自臉書）

陳志金表示，原作者或衛福部疾管署應該撰文去澄清，以免誤導國外學者。他認為住院醫師寫文章探討台灣健保是非常值得鼓勵的，但這樣的投書應該要更嚴謹，最好是有專門的老師指導。

疾管署發言人羅一鈞則指出，2022年Omicron流行期間，國內新冠確診病例約880萬例，死亡約1.4萬例，致死率約0.16%。同時期日本致死率為0.2%，我國並未高於日本。