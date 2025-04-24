違法「新疆紙皮核桃」竄全台！連立院都有賣　綠委轟：把關不力

▲民進黨立委林淑芬質疑中國違法零食在網路、夜市等處隨意賣，新疆紙皮核桃人手一包。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

國內先前才因為中國網紅零食「蠟瓶糖」引發一波爭議，民進黨立委林淑芬今（24）日踢爆網路、夜市隨處都買得到未經核准的「中國違法零食」。她舉例近期「新疆紙皮核桃」人手一包，蝦皮等網購平台仍可購入，已經賣出幾萬件，實體店面甚至在立法院福利社前的攤位就有賣，質疑食藥署邊境把關不力，讓國人的肝腎承擔風險。

林淑芬今日在立法院社福衛環委員會指出，過年期間很多人送禮「新疆紙皮核桃」，家家戶戶人手一包，在夜市、網路等處隨手買得到，她發文給食藥署要求查明這食品是否未辦理輸入產品申報，1個月後公文僅回覆，食藥署查買6件商品，的確有1件添加未許可的食品添加物，又提到因為是電商平台，由地方政府依法查察，好像這件事就沒了。

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▲民進黨立委林淑芬要求食藥署調查未辦理查驗的新疆紙皮核桃，。（圖／記者洪巧藍攝）

林淑芬怒指，直到這幾天她還是可以在網購平台蝦皮買到這些新疆紙皮核桃商品，沒有阻絕於邊境，即便是現在看網購平台資訊，顯示已經售出幾萬包。她說，中國違法零食充斥在整個網路，多少有毒物質台灣人已經吃下肚，甚至不用到網路，夜市等實體店面，要說最近的，就連立法院福利社前面都有在賣，詢問如何入手，店家還說飛機、海運、小三通都很方便。

林淑芬直言，邊境沒有把關，違法零食長驅直入，而且變成笑話，「邊境驗出甜味劑就要退運銷毀，但這些非法食品只開一張罰單就可以繼續賣，為什麼要讓台灣人的肝腎來承受食品安全邊境把關不利的風險？」

食藥署長姜至剛回應，食藥署有透過網路平台價購，已裁處不合格業者，並告知電商平台下架；而且食藥署主動以人工智慧關鍵字爬蟲，若發現相關不合格產品，就會請平台下架。

食藥署北區管理中心主任鄭維智會後補充說明，新疆紙皮核桃是可以合法輸入，且管理規範和其他食品一致，要經過輸入申請、輸入查驗之後，符合相關的規定才能夠進到市場。查114年1月1日起至114年4月23日止，中國紙皮核桃報驗8批，49,138公斤，檢驗4批，檢驗均符合規定。

林淑芬在2月8日有提供9件核桃產品給食藥署，鄭維智表示，請地方衛生局了解，結果1件合法輸入、4件違反食安法，包含沒有標示完整、沒有辦理輸入查驗，共計裁罰12萬，另有4件衛生局還在辦理中。食藥署另於2月13日主動在Momo以及蝦皮等網購平台價購6件新疆紙皮核桃檢驗甜味劑，1件不合格，衛生局已裁罰3萬元。

▲食藥署長姜至剛（右）回應中國違法零食問題。（圖／記者洪巧藍攝）