愈早退休老愈快　國衛院研究：55歲前離開職場最傷身

▲想提早退休卻沒好好規劃，恐未老先衰。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

許多人追求「財富自由、提早退休」，不過國衛院最新研究發現，真的提早退休，身體衰弱的速度可能會加快，而且愈早退，這種趨勢愈明顯，另包括男性、收入偏低者，也容易因提早退休「未老先衰」；醫師說，退休早恐導致活動量提前下降、社交減少，若想儘早離開職場並保持健康，務必縝密規劃生活。

這項研究由國衛院副研究員、台大醫院雲林分院精神醫學部主治醫師吳其炘與團隊進行，他表示，研究中的早退定義，為 65 歲前失業且未再就業，研究的資料來源為健保資料庫，共收集2010至2021年間、近178萬名 45至64 歲早退者的就醫數據，另以相同人數的在職者作為對照；至於測量衰弱的方法，則是以「多重疾病衰弱指數（mFI）」進行衡量，並依年齡、性別、收入等差異進一步分析。

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研究結果顯示，相較於持續工作，提早退休更容易出現衰弱狀況，且退休年齡愈早，衰弱的速度也愈快；此外，若提早退休的年齡拉到55歲之前，則衰弱程度高於仍在職者的情形更明顯，但若到接近65歲時才退場，則與持續工作者差異不大。

吳其炘指出，該研究也發現，男性提早退休的衰弱速度普遍快於女性，而相較女性退休後往往能維持較豐富的社交行為，推測這可能與男性離開職場後的整體活動量、社交參與顯著下降有關。

此外，吳其炘說，研究發現收入也是重要因素，從結果可見經濟狀況較佳者，較有能力維持豐富的退休生活，衰弱情形較輕微；收入較低族群則因退休後經濟拮据，可能被迫降低生活品質，也加速身體衰弱。研究相關成果日前已發表於知名醫學期刊《國際老人醫學與老年學》（Geriatrics & Gerontology International）。

吳其炘表示，退休後的生活方式會有重大改變，所有民眾都應注意並盡量避免退休對身心帶來的負面影響，特別是想提早退休者，最好將退休後日常生活、行程都及早仔細規劃出來，不要只有「我要去山上」、「我要做園藝」等粗略方向，以免退休美夢難圓滿。