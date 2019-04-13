看病只是求心安？醫曝：40%的醫療「無效甚至有害」！



▲生病看醫生真的有效嗎？（圖／取自達志示意圖）

文／江守山

大部分人都相信：以預防為目的的檢查或治療對健康有益處，而生病去看醫生，更是天經地義的事。但真的是這樣嗎？多數人以為可以透過「積極的醫療行動」來保障健康，現實中，我們卻往往時常聽到一些相反的事例，像是「明明每年都安排健康檢查，卻仍突然被宣告罹癌」，或是「接受了手術和治療，但身體不僅沒好起來，反而感覺更糟糕」等，這些情況當然並非臺灣獨有，而且早已獲得不少醫界人士的注意。

2013年，世界醫院排名第一的美國梅約診所，曾發表一項研究指出：「40%現行的醫療措施和藥品是無效的。」這項研究一共回顧了363篇醫療實證研究，發現現行的醫療措施和藥品，只有38%被證明是有益的；另外有22%的結果仍不確定；其餘40%是無效甚至有害人體。該研究指出的「無效醫療措施」包括：為了穩定性心絞痛而進行的冠狀動脈支架手術、停經後女性的賀爾蒙替代療法、休克患者放置肺動脈導管、心臟手術中使用的藥物aprotinin 和COX-2 止痛藥等。



▲研究顯示，只有1/3左右的醫療措施被證實能真正幫助我們。（圖／取自達志示意圖）

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《英國醫學期刊》（British Medical Journal, BMJ）證據醫學中心的調查人員，在評估了三千種現行醫療措施和藥品之後，不僅有同樣的發現，結果甚至更令人擔憂：無論是治癒還是緩解症狀，這些措施與藥品當中，只有11%確定有效；另外的23%為可能有效。也就是說，只有1/3左右的醫療措施被證實能真正幫助我們，其餘的部分，不僅沒有足夠的證據可以證明有效，當中甚至還有15%的醫療措施被證明不該繼續使用，因為這些治療方法有可能好壞參半或不太可能有幫助，甚至還可能會對人體造成傷害。







▲許多手術可能帶來更多是「安慰劑效應」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

事實上，過去就有不少廣受推崇的治療方式，被實證醫學研究給推翻，例如：膝關節半月板撕裂的運動傷害，過去所有骨科權威一致的見解，就是得將半月板切除，因此，這個手術在美國每年各地都需要進行幾萬次。直到有研究透過實證醫學的方式，把一百四十七個半月板撕裂的患者隨機分為兩組：一組進行真正的半月板切除手術；另一組在手術室裡面，醫師把病人的膝蓋開刀打開之後，什麼都不做再縫回去，也就是在病人不知情的情況下進行「假手術」，亦即所謂的「安慰劑效應」。

結果兩組經過術後一年的追蹤發現：不論有沒有切除半月板，根本不影響病人的預後（編按：指根據病人當前狀況，來推估未來經過治療後可能的結果）。這時大家才知道：這麼多年來，那些幾十萬次的手術，統統都是白做的！

本文摘自《你做的檢查、治療都是必要的嗎？》／江守山（江醫師健康舖子執行長、江醫師房屋健檢中心執行長）／方舟文化出版