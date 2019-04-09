不再沒藥醫！他憂「臉上狂冒大白斑」被測目　求醫重獲新生

▲伍先生曾因白斑症引來他人異樣眼光，到大林慈濟醫院治療後已獲得改善。（圖／斗六慈濟醫院提供）

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家住南投縣埔里鎮的伍先生四年多前臉上、身上突然出現大片白斑，尤其嘴巴四周有一大圈明顯白斑，常引來他人異樣眼光，至多家大醫院就醫都未獲改善。一年後經朋友介紹，找到大林慈濟醫院院長賴寧生治療，治療一年後白斑逐漸消失，嘴巴四周的白斑已完全看不見，如今伍先生就近至斗六慈濟醫院回診，還熱心介紹其他朋友前來就醫。

白斑症屬於免疫疾病的一種，雖然不會危害生命，但因影響外觀，常對患者造成極大的困擾。63歲的伍先生四年多前接受心臟繞道手術之後，身上突然開始出現白斑，且蔓延速度極快，臉上、手上都陸續出現明顯的大白斑，不但自己照鏡子覺得不好看，出門時更擔心別人的異樣眼光，十分不自在。

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伍先生雖然曾經到鄰近的醫學中心就醫，但醫師卻回應「全世界沒有醫師可以醫好」，令他十分灰心；直到三年多前，因前後有四位不同的朋友都介紹他到大林慈濟醫院治療，因此鼓起勇氣再次就醫，結果治療效果極佳，如今臉上只剩額角有一塊白斑，令他十分有信心持續接受治療。

▲白斑症雖然不會危害生命，但因影響外觀，常對患者造成極大的困擾。（圖／斗六慈濟醫院提供）

嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心十多年來治療兩萬位白斑病人，中心醫師賴寧生表示，經過長時間的臨床治療經驗，發現使用免疫療法針對病理機轉對症下藥，治療的改善率很高，95％病人於治療後3個月白斑得到控制不再擴散，多數病人於治療半年後呈現皮膚色素再生的現象，治療5至7年後色素再生達穩定狀況，希望病人不要放棄希望。

▲經治療後，伍先生如今臉上只剩額角有一塊白斑。（圖／斗六慈濟醫院提供）

賴寧生指出，白斑症屬於器官侷限型免疫病。由於體內免疫調控異常破壞黑色素細胞，造成皮膚色素喪失，形成一塊塊白斑，雖然有部份病灶會自動有些許改善，但若未針對體內免疫異常病變進行治療，無法避免白斑在身體其它部位逐漸擴散，除了皮膚問題外，也可能出現甲狀腺功能過高過低，或是全身性的免疫病變等問題。

賴寧生表示，白斑症常被認為沒藥醫，擦類固醇藥膏及照光治療也不見效，過去醫界沒有免疫治療經驗，病人只能放棄治療，或是採傳統民俗醫療、南北奔波就醫。雖然白斑症不會危害生命，但往往對病人及家庭造成很大的壓力，建議民眾若發現身上出現異常的白色斑點，且有持續增生的情況，應盡速尋求風免科醫師的協助，早期治療與觀察，以便有效擺脫白斑困擾。