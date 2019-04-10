吃太鹹要命！不良飲食每年死逾千萬人　忽略「這3種」最危險

▲全球有五分之一的死亡人數都跟不良飲食有關。（圖／達志影像提供）

國際中心／綜合報導

大家都知道飲食不均衡、食物營養攝取不足會影響身體健康，但卻沒想過，飲食不良所造成的死亡率竟然那麼高！研究指出，全球有五分之一的死亡人數都跟不良飲食有關。其中，致死率最高的三大因素，就是吃太多鈉含量食物、全麥食物攝取量過低，以及水果攝取量過低。

根據著名醫學雜誌《柳葉刀》上的《全球疾病負擔研究》結果指出，全球有五分之一的死亡人數（約1,100萬人）都跟不良飲食有關。此研究追蹤195個國家，分析從1990年至2017年的10多種飲食因素的消費趨勢，並量化不良飲食對非傳染性疾病（特別是癌症、心血管疾病和糖尿病）的死亡和疾病影響；發現在2017年，由於全麥飲食、水果攝取量不足、堅果攝取量過低、過量的紅肉、大量反式脂肪和含糖飲料以及加工肉類等的關係，造成更多人死亡。其中吃太多鈉含量食物、全麥食物攝取量過低，以及水果攝取量過低，是致死率最高的三大因素。

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▲全麥食物攝取量過低為致死率最高的三大因素之一。（圖／達志示意圖提供）

該報告作者、大學衛生測量與評估研究所所長Christopher Murray博士表示，不良飲食造成的死亡人數，超過世界上任何其他風險因素。整體而言，2017年估計有1100萬人死於飲食不良，而造成這些死亡的原因，包括1,000萬人死於心血管疾病、91萬3,000人死於癌症、近33萬9,000人死於第二型糖尿病。

在這195個研究國家中，與飲食相關致死率最低的國家，分別是以色列（每10萬人中有89人死亡）、法國、西班牙和日本，這與致死率最高的烏茲別克數值差了十倍之多。

▲水果攝取量過低除了影響身體健康，還會增加致死率。（圖／達志影像提供）

Christopher Murray最後指出，雖然鈉、糖和脂肪在過去二十年來一直是政策辯論的焦點，但研究結果顯示，主要的飲食風險因素是鈉的攝取量過高，或者和攝取的健康食品太少有關，例如全麥、水果、堅果等。此外，他還強調政府有全面干預食物措施的必要，以促進所有國家健康食品的生產、分配和消費。