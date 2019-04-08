從飲食防失智！「這樣吃」失智症狀的機率低3成

▲想延緩失智症狀，飲食是個關鍵。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

近日國家衛生研究院-論壇粉專貼文指出，失智症已逾26萬人；到了130年，則可能增加至67萬人，等於每100人就有3人罹患失智症。文章建議，年輕時就應提早預防，盡量採取「地中海飲食法、不抽菸、控好血糖、血脂、保持運動習慣」，平時多攝取蔬果和柳丁汁、吃飯時細嚼慢嚥、維持健康體位，亦能夠減緩失智症狀。

因此國家衛生研究院-論壇表示，失智症最常見的便是阿茲海默症，其患者佔所有失智症患者人數的50％到70％。而失智症又與老化不同，老化可能是突然忘記某事，但事後想起來；或做記憶測試，可能無法完全記住測試中的物品。而失智症會變成「完全忘記自己說過的話、做過的事」，也無法記住記憶測試中的物品，甚至完全忘記自己做過測試。

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因此怎麼吃能怎麼延緩失智症？台北市立聯合醫院營養師何宜蓁曾接受Ettoday受訪時建議，設計「地中海飲食」類型的菜色，有助降低失智症、保護心血管。地中海飲食強調多吃蔬果、堅果、魚、橄欖油，少吃飽和性脂肪。

▲飲食上，可以多吃蔬果、堅果、魚、橄欖油，少吃飽和性脂肪。（圖／免費圖庫pixabay提供）

此外，美國哈佛大學於2018年11月在期刊《神經內科》（Neurology）亦發布，長期攝取蔬果、柳橙汁可以遠離失智症。他們發現每天喝一杯柳丁汁的人，比其他人出現失智症狀的機率低3成。營養室蔡秀雯主任表示，柳丁含有醣類、膳食纖維、維生素B群、維生素C、類胡蘿蔔素、鈣、磷、鉀、檸檬酸及果膠等10大豐富營養素。

▲柳丁含有醣類、膳食纖維、維生素B群、維生素C、類胡蘿蔔素、檸檬酸等10大豐富營養素。（圖／免費圖庫Pixabay提供）

另外除了飲食之外，吃的方式也會幫助減緩失智症。內科醫師、美國營養學博士井奧昇志在《Dr.井奧這樣做，擺脫30年頭痛》書中指出，「咀嚼」這個動作其實是個頗有強度的運動。據說牙齒每咬一下，其刺激就會經由骨膜與頭蓋骨直接傳到大腦，可以預防失智症；實驗證明，細嚼慢嚥的時候，大腦中負責掌管記憶的海馬迴血流也會增加。

最後，體態也是要注意的一環，最好避免肥胖、過重或過瘦，維持健康體位。老年人不宜過瘦，才是延緩失智症的不二法門。