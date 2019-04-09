愛吃麵包果腹？專家籲「油多到爆」別亂吃...驚人熱量曝光了



▲專家表示為了健康和安全，麵包真的不能亂吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／招名威

因為受過西方教育的關係，讓我真的很愛吃麵包，但，威廉不得不問，你吃的麵包健康嗎？

前幾天和其他毒理專家閒聊的時候，無意間就發現，其實我們對於麵包都有一個相同的認知，就是，為了健康和安全，麵包真的不能亂吃！

怎麼說呢？麵包屬於發酵類的食品，它絕對不是原型態的食物唷！其中含有麵粉、水、酵母粉、砂糖、澱粉、油脂等材料，混合成麵糰後，再經過一段時間發酵和烘培所製成。看似非常的簡單，但千萬不要忘記了一個重點，就是油脂…從我們的照片中，很明顯地看到成分，隨著含量多寡來排序，你就可以知道，一個超商所販賣的麵包會含有多少種油脂…相信我，該多的絕對不會多太多，因為成本會變更貴，但少的保證一個都不會少，因為少了就不好吃啦。

所以，很多上班族為了貪圖方便，三餐會隨便買個麵包果腹，甚至像以前的威廉一樣，自以為吃少少就可以減肥，隨便囫圇吞個麵包，也不吃飯。結果，你覺得會瘦嗎？當然不會啊！因為一次吃兩個麵包，熱量比排骨飯還高，如果沒有超量的運動，根本不可能代謝掉這些油脂產生出來的熱量。

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▲一次吃兩個麵包，熱量比排骨飯還高。（圖／取自招名威教授 毒理專家臉書）

除了油脂之外，麵包中還有很多東西是你沒有想過的，像是紅豆麵包、菠蘿麵包等，為了要使這類型的麵包吃起來香甜Q軟，店家必須要添加糖與奶油，是否超量這不好說，口感與口味這事可能因人而異，但若購自超商了話，至少我們還可以知道他們到底加了多少糖跟奶油，而一般手工店的麵包則不易得知其中的含量，這是較為可惜的事。

此外，為了方便製作麵包的作業流程，大多會選擇使用經由多重加工後的「精緻澱粉」，是全麥去除了麩皮與胚芽後製而成，它所含有的膳食纖維僅為全麥麵粉的百分之二十。還不止如此，精緻澱粉對人體消化吸收的速度較快，血糖影響變化也較大，意思就是，麵包吃了以後比較容易吃不飽，2、3小時候就會產生飢餓感，但熱量卻是超標的，這對於要健康和要瘦身的人來說都是不好的。

▲精緻澱粉使身體在2、3個小時後就會產生飢餓感，但熱量卻是超標的。（圖／取自招名威教授 毒理專家臉書）

一般烘焙店所製造的麵包都是沒有標示製造成分，真的有可能不知不覺就吃下了過多的精緻澱粉、色素、奶油、氫化油、益麵劑、香精、糖，還有卡路里。所以，威廉建議，適度的飲食最重要，如果可以的話，請挑選有安全認證以及含量標示清楚的麵包，如此一來，不僅可以確保吃下了什麼東西，也可以知道吃出問題來要找誰，當然，更能減少熱量的累積，讓我們吃的安心活的更健康。

本文經授權轉自：毒物專家招名威