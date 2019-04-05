擔心孩子性早熟？醫曝「3點飲食法」：別死忠單一食物



▲食物跟性早熟到底有沒有關連？（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／整理報導

孩子的飲食到底會不會影響他提早發育？家醫師陳崇賢日前在臉書PO文分享，曾遇到一名媽媽前來諮詢，指出小朋友在幼稚園經常互送點心，有次孩子帶她喜歡吃的乳酪塊送給好朋友，結果隔天竟被其他孩子的家長「好心提醒」其會造成性早熟，別再拿來送同學，但真有那麼嚴重？醫師指出，性早熟可能與5大環境荷爾蒙污染有關，食物往往是無辜的，也提醒飲食來源應多樣性，不要太死忠。



▲小朋友都喜歡吃甜點、零食，許多家長都擔心是否會提早讓孩童發育。（圖／達志示意圖）

陳崇賢表示，性早熟的定義是女性8歲以前或男生9歲以前，出現第二性徵，例如女生乳房開始發育，出現陰毛、腋毛生長，甚至有月經來潮；男生睪丸變大、陰莖增大、體毛生長、變聲、時常勃起。性早熟會使骨頭的生長板提早關閉，所以會長不高；有些性早熟可能和腦部或內分泌的腫瘤有關，因此需要就醫治療；而女生月經提早來潮，在生理、心理上都是一種壓力，也會造成適應上的問題。

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不過，造成性早熟的原因並非食物，而是環境荷爾蒙的汙染，陳崇賢指出，目前研究提出會影響到人類生殖內分泌相關的環境污染物有：

1. 溴化阻燃劑（Brominated flame retardant）

2. 農藥或殺蟲劑：

雙對氯苯基三氯乙烷及其代謝物（DDE／DDT）

滅蟻樂（Mirex）

安殺番（Endosulfan）

3. 重金屬：

鉛（Lead）

汞（Mercury）

4. 戴奧辛及其類似化合物：

戴奧辛（Dioxin）

多氯聯苯＆多氯呋喃（PCBs／PCDFs）

5. 塑化劑：

鄰苯二甲酸酯 （Phthalates）

陳崇賢認為，若想避免攝取到過多的環境荷爾蒙，需增加食物來源的多樣性，可以選擇當令的蔬果，以及減少農藥殘留的食物；或者減少食用食物鏈頂層的動物油脂 （例如：深海魚類、動物內臟），因為多數環境荷爾蒙都是脂溶性；另外，就是避免使用可能溶出塑化劑的物品。而含有雌激素的化妝品（台灣已於2016／07起，禁止生產、供應或販賣）也會影響孩童是否性早熟。



▲含有雌激素的化妝品也會影響孩童是否性早熟。（圖／達志示意圖）

他呼籲大家，如果小孩過早出現第二性徵（男生9歲、女生8歲），記得就醫；另外就是食物來源記得多樣性，不要太死忠；最後就是，別人批評的話聽聽就好，不要太往心裡去，自己要去查證比較重要。