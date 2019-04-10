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留住膠原蛋白！平常做到「這6小習慣」　守住自信勇抗老

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▲▼老太太,老婆婆,奶奶,祖母。（圖／CFP）

▲從6個小細節著手，優雅迎接老年生活。（圖／視覺中國CFP提供）

國際中心／綜合報導

提到年齡、歲月與老化，女生的感受總比男生深，尤其隨著時間流逝而更加明顯，年齡增長幾乎影響到身體的每個部位，包括頭髮、皮膚、心臟、肌肉等。《Real Simple》雜誌提出6個簡單的日常習慣，從這些小細節下手，就能開心、優雅的擁抱人生每段歲月。

對抗衰老並不困難，《Real Simple》雜誌建議從這些日常生活中培養好習慣：

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1. 保持積極態度
根據《美國醫學會雜誌》研究顯示，相較於將老年看作「無助」或「無用」的人，認為年齡是「智慧」象徵的老年人更容易從疾病中恢復40%以上。

2. 檢查吃了什麼
Kaiser Permanente Primary Care的Jeffrey Benabio博士表示，新鮮的水果和蔬菜、全穀物與瘦肉蛋白質在內的低升糖飲食最健康。地中海飲食就是一個好例子，它富含植物性食物、全穀物、堅果和適量的紅酒，還有每週吃兩次魚和少鹽。根據哈佛醫學院的研究，這能防止心臟病發、中風和過早死亡，還能改善年齡。

▲▼蔬菜水果示意圖。（圖／取自pixabay免費圖庫）

▲新鮮的水果和蔬菜、全穀物與瘦肉蛋白質在內的低升糖飲食最為健康。（圖／取自pixabay免費圖庫）

3. 飲食多寡
根據美國國立衛生研究院的說法，暴飲暴食可能導致壽命縮短、心血管疾病和第二型糖尿病。建議均衡飲食，每天食用約2.5杯蔬菜、1.5至2杯的水果、6盎司的穀物、3杯乳製品和5盎司的蛋白質。

4. 規律運動
美國國家運動醫學院的教師Fabio Comana表示，普通女性在30到70歲之間可能會減掉23%的肌肉量；隨著年齡增長，肌肉會消失得更快，不過靠著運動可以提升肌肉質量和力量，甚至到了90歲以上仍有幫助。

5. 維持社交關係
朋友和親戚可以幫助你延長壽命。根據期刊《公共科學圖書館：醫學》的一項研究指出，相較於關係不佳或關係不足的人，具強烈社會關係的人有多50%的機會活得更久。

6. 充足的睡眠
美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）的數據顯示，你可能知道每晚應該睡七到九個小時，但睡眠不充足可能導致肥胖、心臟病和糖尿病的風險更高。Jeffrey Benabio指出，身體睡覺時會釋放出一種生長激素，有助於恢復膠原蛋白和彈性蛋白。

▲▼女人,女性,睡眠,睡覺。（圖／pixabay）

▲身體睡覺時會釋放出一種生長激素，有助於恢復膠原蛋白和彈性蛋白。（圖／免費圖庫pixabay）

關鍵字： 年齡 歲月 老化 飲食 運動 社交 睡眠 黃金貴族
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