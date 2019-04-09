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泡麵＝防腐劑多、不健康？營養師教「5撇步」安心吃

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泡麵,消夜。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
▲泡麵已成為現代人不可或缺的存在。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

生活中心／綜合報導

泡麵已經成為外食族不可或缺的必需品，但是我們常聽到許多迷思，例如泡麵既不健康、鈉含量又很高，吃多了會變成木乃伊，因為裡頭添加許多防腐劑等，但事實真的是這樣嗎？今天營養保健專家陳怡錞（Donna）就要來分享，一般人對於泡麵的迷思，以及如何靠著「5步驟」將泡麵變身成健康料理。

▲▼ 。（圖／記者林妤柔攝）
▲今天要來澄清大家對於泡麵的迷思。（圖／截自Donna營養師-陳怡錞 營養保健專家粉絲團）

陳怡錞表示，泡麵添加許多防腐劑就是個迷思，因為泡麵體本身經過油炸會脫水，當水含量很低的時候，基本上是不需要加防腐劑的，泡麵可能唯一需要加防腐劑的就是醬包的部分，有一些可能是肉燥醬、或者是其他的醬包；乾粉的水含量也很低，所以也不需要防腐劑，而油包水含量也很低不用防腐劑。另一個迷思就是泡麵不均衡、不健康，不過烹煮時，可以加其他配料使其變得均衡。

營養師陳怡錞也分享5個撇步，讓大家知道怎麼吃才能健康又均衡：

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1. 醬料加一半就好
泡麵最大的問題就是調味料的部分太鹹、鈉含量比較高，因此醬料加一半就好，油包部分如果是白色動物油，雖然比較香，但還是該視情況添加。

2. 加入多色蔬菜
若要把泡麵當正餐，就要注重蛋白質跟蔬菜，因此加入多種不同顏色的蔬菜很重要。

3. 加入低脂蛋白質
因為泡麵油質含量比較高，所以選擇搭配蛋白質的話，建議以低油質的肉類，如魚或雞肉都很適合。不建議加上油質較高的五花肉或梅花肉。如果有些人在外面不太方便買到肉或魚等蛋白質，加個蛋汁是最簡單的方式。

鱈魚,深海魚。（圖／示意圖／達志影像）
 ▲煮泡麵建議配上低油質的肉類，例如魚或雞肉，若沒時間買也可以選擇加上蛋汁。（圖／達志示意圖提供）

4. 學會看營養標示
除了多加蔬菜、加蛋、低脂肉類來增加均衡性之外，泡麵最大的問題就是鈉含量太高，所以購買時仍要懂得看營養標示。以成人一天的鈉建議攝取量是2,000毫克，也就是說一天吃一包泡麵，其他餐千萬別再吃太鹹，否則鈉一定超標。

5. 高鉀水果助排鈉
泡麵屬高鈉食物，因此還是建議儘量少吃。最後提醒吃完泡麵後，再配上一根高鉀香蕉有助於排鈉，比較不容易水腫。


▲營養師也會吃泡麵，泡麵健康5撇步。（影／Donna營養師-陳怡錞 營養保健專家提供，請勿任意使用）

 Donna營養師-陳怡錞 營養保健專家，現有經營：粉絲團YouTube頻道

關鍵字： 泡麵 防腐劑 營養 迷思 飲食健康
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