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少吃不會比較健康！身體「發出5種警訊」＝碳水化合物吃不夠

點評:澱粉跟碳水化合物都很重要～
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▲烤地瓜,烤番薯。（圖／達志／示意圖）
▲碳水化合物攝取量少會對身體產生許多副作用。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

只要提到減肥，大家就會想到少吃醣、少碰澱粉，認為只要避開碳水化合物，就有益於身體健康。事實上，營養師趙函穎表示「脂肪燃燒在碳水化合物的火焰裡面」，也就是人們脂肪燃燒過程中，仍需要碳水化合物的小分子幫助燃燒，應以地瓜、南瓜、馬鈴薯和玉米等具有粗纖維的澱粉類來取代米飯、麵包，使脂肪燃燒得更有效率。

根據英國《獨立報》報導，碳水化合物攝取量少會導致許多副作用。澳洲營養專家Susie Burrell表示，若出現以下5種跡象代表身體發出警訊，告訴你的碳水化合物攝取量不足。

1. 新陳代謝變差
大家都有一個迷思：吃越少的碳水化合物，就越可能減肥。其實，碳水化合物對於有效維持新陳代謝，是不可或缺的。Burrell表示，如果你每天攝取的碳水化合物總量少於80克，但是進行大量的運動，你的碳水化合物量就會太低，而無法實際代謝體內脂肪，其新陳代謝率亦會隨著時間而減慢。

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2. 感覺疲倦
感覺疲倦是一個關鍵跡象，代表你沒有攝取到足夠的碳水化合物。Burrell解釋，由於你的血糖值產生變化，可能導致頭痛、無法集中注意力，以及嗜睡。

3.對糖產生渴望
當你的身體特別渴望某種東西時，代表你的攝取量不足。這就是為什麼你在享用大餐之後，若盤子裡的食物營養不夠均衡，你仍然渴望甜食。

▲▼蛋糕,草莓蛋糕。（圖／pakutaso）
▲營養不均衡，身體就會更渴望甜食。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

4.消化問題
高碳水化合物的食物富含膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，因此減少攝取碳水化合物會使你便秘。Burrell認為，當你的腸道已經習慣定期攝取這些食物，卻突然吸收不到足夠的小麥纖維時，會影響腸道的蠕動次數，讓食物花費更多時間通過消化道。

5.口臭
許多人可能沒有想到，碳水化合物攝取不足會影響口腔氣味。Burrell解釋，當我們的碳水化合物攝取量低於某個定值時，身體會產生酮，來作為肝臟和大腦的替代燃料。酮有一種非常明顯的氣味，如果你患有酮症，其中一些會透過唾液分泌；酮症是一種代謝狀態，當身體沒有足夠的碳水化合物來燃燒能量時，就會產生這種狀態。

關鍵字： 減肥 碳水化合物 迷思 新陳代謝 消化 口臭
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