心肌梗塞不能等！　醫曝搶救黃金3600秒　「每1秒都是關鍵」

▲心血管急症務必把握黃金治療時間。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

生活中心／綜合報導

桃園40歲彭先生日前至埔里訪友，突然昏倒失去意識，轉院緊急施行心導管手術，幸運挽回一命；台中73歲王伯伯則是在家暈倒，送醫確認為急性肺動脈栓塞，藉葉克膜維持生命跡象度過危險期後，再經心導管治療，日前也順利與家人團圓，醫師提醒，心血管急症務必把握黃金治療時間，「每1秒鐘都很珍貴」！

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任張育晟指出，彭先生本身患有川崎氏症，平時有規律服藥，兩年前也曾因急性心肌梗塞置放支架，日前至埔里拜訪朋友時，早上起床突然昏倒不省人事，友人發現緊急將他送往鄰近醫院CPR加電擊，但生命徵象仍極度不穩定，便立刻聯絡亞大醫院心臟血管團隊，並備好葉克膜，到院後立即施作心導管手術及重建冠狀動脈血流，總算救回一命。

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張育晟表示，因患者當時呈現心因性休克，經評估，需由兼具心導管中心與葉克膜團隊的醫院收治，才能讓患者在接受心導管手術前，先置放葉克膜支持心肺功能，否則若人員和設備未到位，往往還需安排二次轉院，恐增加不少風險。



依據國際標準，心肌梗塞患者應於到院後的90分鐘內打通血管，以完成血管擴張術，搶救心肌壞死，若轉診至第二家醫院，也需於60分鐘內打通血管，而此個案雖病情嚴重複雜，但仍於55分鐘完成，他強調：「時間越短越好，因為每1秒鐘都很珍貴」。

▲心肌梗塞患者應在到院後的90分鐘內打通血管，若轉診至第二家醫院，也需於60分鐘內打通血管。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

另一名患者王伯伯則是年輕時就養成清晨運動的習慣，不過兩個月前開始感到胸悶，他原本不以為意，直到日前早上起床突然暈倒，緊急送醫透過心臟超音波及胸部電腦斷層檢查，發現雙側肺動脈已出現大塊血栓，緊急會同心臟外科協助置放葉克膜後，再透過「超音波震碎血栓導管」緊急溶栓才脫離險境。

心臟血管外科主任劉殷佐指出，葉克膜為體外循環維生系統，能暫時替代病患的心肺功能，減少其心肺負擔，為醫療人員爭取更多搶救時間，並提高治癒率，如王伯伯到院時血壓極低，因急性肺栓塞已呈休克狀態，需緊急置放葉克膜，再進行溶栓手術，最後才順利活命。

心臟內科主任王宇澄強調，心血管急症病情變化大，往往前一分鐘還能談笑自若，下一分鐘就不省人事，因此，除了必須需具備緊急心導管手術外，葉克膜體外維生系統團隊也扮演不可或缺的後勤角色，唯有兩者密切搭配，才能確保患者免於死亡威脅，出院後更可迅速恢復日常生活能力。

▲心臟病好發於中壯年族群，醫生提醒不要吃太鹹、少抽菸或戒菸，並培養良好的運動習慣。（圖／ETtoday資料照）

王宇澄也提醒，心臟病好發於中壯年族群，男性約40～50歲，女性約50～60歲，有三高、吸菸及有家族史的民眾，更是動脈硬化的高風險群，平時要做好三高的控制，飲食節制，不要吃太鹹、少抽菸或是戒菸，以及有規律運動習慣。