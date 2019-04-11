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擺脫罪惡感！營養師解密：在「這段時間」喝珍奶...不會變胖！

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▲珍珠奶茶怎麼喝才不會胖？（示意圖／記者許力方攝）

生活中心／綜合報導

現今人手一杯手搖飲，其中面對壓力時，珍珠奶茶更是紓解的最佳選擇。對於口口聲聲想要減肥的人，買一杯珍珠奶茶所帶來的罪惡感，和幸福感幾乎是成正比。但現在，你可以快樂正視你的罪惡感，營養保健專家陳怡錞（Donna）就要來分享，如何減少對於珍奶的依賴，若戒不掉，怎麼喝才不會變胖。

陳怡錞表示，她在營養諮詢門診時，常有個案說想要減肥，卻又好想喝珍奶。早期她都會禁止，但發現越禁止個案吃，對方會越想吃，反而造成減肥失敗，因此她改變溝通的方式，讓個案照著她教的方式調整飲食。

她建議，應該採「漸進式」的方式戒掉依賴，例如珍奶容量從700c.c.改為500c.c.，全糖減為半糖、等到習慣之後再減為微糖；另外喝的頻率從天天喝，慢慢改為兩天喝一次或是三天喝一次；最後是把內容物換掉，由於奶精類奶茶含有脂量非常高，對身體相當不好，所以可以慢慢改為鮮奶茶。若喜歡咀嚼的口感，也可以把珍珠換成愛玉或仙草凍，這樣相對來說，熱量就可以減少很多。

▲▼環保吸管,不鏽鋼吸管,限塑,禁用一次性吸管,吸管刷,手搖杯,食品安全,熱量,手搖飲料,茶飲,珍奶,珍珠奶茶。（圖／記者李毓康攝）
▲若喜歡咀嚼的口感，也可以把珍珠換成愛玉或仙草凍，熱量就減少很多。（圖／記者李毓康攝）

 那什麼時候喝奶茶才不會變胖？陳怡錞說：「請把握運動後30分鐘內趕快喝。」因為肌肉細胞當中的葡萄糖轉運蛋白GLUT4，其活性還可以維持在很高的狀態，珍珠奶茶的糖分大部分可以進入肌肉細胞被利用掉，而被利用後，就不會有多餘的能量轉成脂肪儲存下來。但是相反的，如果超過60分鐘甚至是90分鐘以後才喝，葡萄糖轉運蛋白的活性降到很低，這些糖分沒有辦法被利用掉，身體只能合成脂肪儲存下來，即容易變胖。

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因此陳怡錞建議，走路買珍奶並不算運動，如果真的想喝含糖飲料，就必須乖乖去運動，並且在運動後的30分鐘內趕快喝完；如果不想運動，就只好少喝一點飲料。


▲喝珍奶不會變胖的秘訣，原來要這個時間喝。（影／Donna營養師-陳怡錞 營養保健專家提供，請勿任意使用）

Donna營養師-陳怡錞 營養保健專家，現有經營：粉絲團YouTube頻道

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

關鍵字： 飲食健康 珍珠奶茶 熱量 手搖飲料
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