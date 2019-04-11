朝手心哈氣聞口臭？BBC破除「3大迷思」...只是心安！



▲口臭讓人好困擾，但朝手心哈氣並沒辦法得知真實氣味。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



國際中心／綜合報導

許多人相當害怕口臭問題，有些會朝手心哈氣，來確認自己嘴巴有無氣味，但這真的有效嗎？《BBC》指出，朝手心哈氣並沒辦法聞到口中的真實氣味，也不完全代表身體出狀況，使用漱口水亦不能完全抑制口臭，這翻轉一般大眾對於口臭的3大迷思。

1.朝手心哈氣能聞到口中氣味：《BBC》表示，一般口臭氣味的來源在於舌頭後部，它和說話不一樣，哈氣並不會將氣從舌根帶過來，因此氣味不會留在手心上、也無從知道自己的氣味。一般而言，醫生判斷病患有沒有口臭，是聞距離鼻子5公分處呼吸時的氣味，或是從刮過患者舌頭表面的湯匙味，以及刮過臼齒間的牙線味來判斷。所以說，很多認為自己有口臭的人，其實並沒有口臭。



▲吃完大蒜和洋葱、喝咖啡或吸煙之後的口臭，都是暫時的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2.口臭代表有病在身：這也是一個迷思。大多數口臭來自具有獨特惡臭的揮發性硫化物，例如有臭雞蛋氣味的硫化氫，或是腐爛白菜味道的乙硫醇，因此有些人吃了蘆筍後，會尿出格外刺鼻的尿也是這原因。而食物有殘渣也會產生這種味道，但幸好和吃大蒜、喝咖啡或吸煙之後的口臭一樣，這些都是暫時的。

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但在四分之三的情況下，口臭都伴隨各類牙齒問題，例如牙齦腫脹、疼痛、感染，或是舌苔過厚。在很少情況下，口臭是由身體其他部位，例如耳部、鼻部、咽喉、腎臟、肺臟或腸胃出現病症引起。

3.漱口水能治療口臭：其實口腔清潔劑（漱口水）並不能完全抑制口臭，有些口腔清潔劑可能含有酒精，會造成口腔脫水，而乾燥的口腔會使口臭更嚴重。因此，治療口臭最好的方式是多喝水，除了去除食物殘渣，還能防止口腔乾燥抑制味道。